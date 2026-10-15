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La Kalle  / Noticias  / Internacional  / VIDEO: Techo de escuela cae sobre decenas de niños; hay 30 fallecidos

VIDEO: Techo de escuela cae sobre decenas de niños; hay 30 fallecidos

Una falla en la estructura de un centro educativo privado provocó la caída del techo sobre varias aulas mientras se impartían clases.

Colapso de techo escolar en Pakistán 2026: qué pasó en la escuela Al-Khair y reporte oficial
Colapso de techo escolar en Pakistán 2026: qué pasó en la escuela Al-Khair y reporte oficial
Foto: EFE y redes sociales
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 15 de oct, 2026

Un grave accidente ocurrido este jueves 15 de octubre en la ciudad de Peshawar, al noroeste de Pakistán, conmocionó a la comunidad luego de que el techo de un colegio privado colapsara, dejando un elevado saldo de niños muertos y heridos.

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¿Qué ocurrió en la escuela privada Al-Khair de Peshawar y cuáles son las cifras de las víctimas?

Durante la mañana, mientras los estudiantes se encontraban recibiendo clases, el techo del centro educativo privado Al-Khair se desplomó por completo, dejando atrapados a decenas de menores y docentes debajo de los escombros.
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El accidente se produjo en la ciudad de Peshawar, capital de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, una región ubicada en el noroeste de Pakistán, fronteriza con Afganistán.

De acuerdo con la información entregada por distintas autoridades médicas y servicios de socorro, los reportes sobre el número total de víctimas fatales varían según las fuentes oficiales consultadas en la zona:

  • Reporte de la BBC y centros hospitalarios: El Hospital Lady Reading de Peshawar notificó el fallecimiento de 33 personas (32 niños y un maestro). Por su parte, el Hospital Conmemorativo Naseerullah Khan Babar reportó el deceso de un menor adicional, lo que eleva la cifra a 34 fallecidos en total según este balance.
  • Balance de la agencia EFE y portavoces locales: Muhammad Asim, portavoz del Hospital Lady Reading, confirmó a la agencia EFE la cifra de 28 personas muertas, entre las cuales figuran 27 niños y una profesora.
  • Informes preliminares: Reportes iniciales difundidos por medios internacionales habían contabilizado de manera preliminar al menos 22 o 28 niños fallecidos.

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Respecto a las edades de las víctimas, las autoridades confirmaron que los niños fallecidos tenían entre 6 y 12 años (o 13 años o menos, según registros de emergencias).

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Muhammad Asim indicó que la gran mayoría de los menores atendidos en el centro médico sufrieron graves lesiones en la cabeza.

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Adicionalmente, se confirmó que entre 19 y 25 personas resultaron heridas a causa del colapso. Fuentes del Hospital Lady Reading señalaron que al menos cinco de los sobrevivientes trasladados permanecen en estado crítico.

Las autoridades calculan que la escuela privada albergaba una matrícula total cercana a los 300 alumnos, y que al momento del derrumbe unos 100 estudiantes se encontraban concentrados dentro de las tres aulas más afectadas por la caída de la estructura.

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¿Cuáles fueron las causas del derrumbe y qué medidas han tomado las autoridades en Pakistán?

Tras la llamada de alerta por el colapso estructural, los equipos de respuesta a desastres del servicio de emergencias Rescue 1122 acudieron de inmediato al lugar con ambulancias para remover los restos de la edificación y rescatar a los sobrevivientes.

El comisionado adjunto de Peshawar, Afaq Wazir, declaró a la cadena Geo News que los socorristas lograron retirar la totalidad de los escombros y confirmaron que las labores de búsqueda en el sitio ya concluyeron.

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Testimonios recabados en el lugar visibilizan la magnitud del impacto. Un profesor de inglés que labora en una escuela pública cercana relató que acudió rápidamente al escuchar las sirenas y ayudó a retirar a seis niños con sus propias manos entre los escombros.

Según su relato, varios de los pequeños rescatados se encontraban cubiertos de sangre y pidiendo agua antes de sucumbir por la gravedad de sus heridas.

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En cuanto a la infraestructura del establecimiento, Farhan Ahmed, superintendente de operaciones policiales de Peshawar, señaló que la escuela Al-Khair se encontraba en un "estado muy deteriorado".

Asimismo, Arif Khattak, director regional del servicio Rescue 1122, explicó que el centro escolar funcionaba dentro de una edificación provisional no permanente.

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Los reportes de los socorristas determinaron que el techo colapsó luego de que cediera primero la cubierta de la planta superior, provocando el desplome en cadena de ambos niveles sobre las aulas llenas de alumnos.

Ante la gravedad del accidente, la policía de Pakistán confirmó que el propietario de la escuela privada fue detenido mientras se adelantan las indagaciones judiciales.

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Por su parte, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, expresó sus condolencias a las familias afectadas, ordenó brindar asistencia médica integral a los heridos y exigió una investigación transparente, afirmando que no debe haber concesión alguna en materia de seguridad para los niños en instituciones educativas.

En esa misma línea, el gobernador de Khyber Pakhtunkhwa, Faisal Karim Kundi, solicitó un informe detallado a las autoridades locales para esclarecer las causas.

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Este evento ocurre en medio de antecedentes recientes sobre la vulnerabilidad de la infraestructura escolar en la nación asiática.

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