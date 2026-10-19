La escalofriante coincidencia entre película "anticristo" y caso de padre que murió en misa

La muerte del padre Patricio Sánchez Molinari durante una misa en Ecuador generó conmoción y llamó la atención por una coincidencia que varios usuarios encontraron con una película estrenada en 1995.

El sacerdote falleció el sábado 17 de octubre de 2026, luego de que una gran cruz de madera cayera sobre él mientras celebraba una ceremonia religiosa en Guayaquil. El hecho quedó registrado durante una transmisión en vivo por redes sociales.

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Tras conocerse la noticia, algunos internautas relacionaron lo ocurrido con El día de la bestia, una película española estrenada en 1995 y dirigida por Álex de la Iglesia. La comparación surgió por la presencia de un sacerdote y elementos religiosos, aunque es importante distinguir la semejanza que señalan los usuarios de los hechos confirmados sobre el caso y la trama cinematográfica.



¿Qué le pasó al padre Patricio Sánchez en Ecuador?

El sacerdote Patricio Sánchez Molinari se encontraba celebrando una misa en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en Guayaquil, cuando una cruz de madera se desprendió de su soporte y cayó sobre él.



El incidente ocurrió mientras la ceremonia era transmitida en directo. Las imágenes registraron el momento en que la estructura cayó y los feligreses reaccionaron para intentar auxiliar al religioso.

La muerte del sacerdote fue confirmada por la Arquidiócesis de Guayaquil, que expresó sus condolencias a sus familiares y a la comunidad religiosa a la que pertenecía. Sánchez Molinari tenía 53 años y formaba parte de la Congregación del Santísimo Redentor.

La noticia se difundió rápidamente y provocó numerosas reacciones entre quienes conocían su labor pastoral y quienes se enteraron del accidente a través de las redes sociales.

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Hasta la información publicada por los medios consultados, no se había establecido públicamente la causa exacta por la que la cruz se desprendió. Por eso, no es posible atribuir el hecho a una falla específica de instalación o mantenimiento.

¿Qué tiene que ver la película ‘El día de la bestia’ con la muerte del sacerdote?

La coincidencia que llamó la atención de algunos usuarios llevó a recordar El día de la bestia, una producción hispano-italiana de 1995 que combina comedia negra, fantasía y elementos de terror.

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La película, dirigida por Álex de la Iglesia, cuenta la historia de Ángel Berriatúa, un sacerdote que cree haber descifrado un mensaje del Apocalipsis y busca impedir el nacimiento del Anticristo. Para lograrlo, se involucra en una serie de situaciones que mezclan elementos religiosos, situaciones extravagantes y acontecimientos relacionados con sus creencias.

La comparación con el caso de Ecuador se relaciona con la imagen de un sacerdote y una cruz, elementos que evocaron la producción cinematográfica entre algunos internautas.

Sin embargo, conviene hacer una precisión: las sinopsis consultadas de El día de la bestia no describen una escena idéntica en la que el protagonista muera durante una misa después de que una cruz le caiga encima. Por tanto, no sería correcto presentar ambos sucesos como si fueran exactamente iguales.

@narcoblogger Hace 31 años de esta escena de "El día de la bestia" https://t.co/Pkov4OwJYP — vincentgambini (@vincentgambini) October 18, 2026

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Una noticia que impactó durante una transmisión en vivo

El fallecimiento de Sánchez Molinari también generó repercusiones por las circunstancias en las que ocurrió. La ceremonia religiosa se estaba transmitiendo en directo, de modo que el accidente quedó registrado y las imágenes comenzaron a circular por las redes sociales.

La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó la identidad del sacerdote y manifestó su pesar por lo ocurrido. También se conocieron mensajes de condolencias de integrantes de la comunidad religiosa.

Mientras tanto, la referencia a la película de 1995 añadió un componente cinematográfico a las conversaciones que surgieron tras la noticia. La comparación, sin embargo, corresponde a las reacciones de los usuarios y no cambia los hechos confirmados sobre el fallecimiento.

भगवान के घर अंधेर है देर नहीं, बहुत दुखद खबर।🫡 हेलो @Grok कहां की घटना है पादरी जी बचे या नहीं। https://t.co/oQRMcQIOvl — Risky Yadav (@riskyyadav41) October 19, 2026