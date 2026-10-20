Ex de Karina García lanzó contundente advertencia tras hospitalización de su hijito

La preocupación entre los seguidores de Karina García surgió luego de que la influenciadora contara que pasó la noche en una clínica acompañando a su hijo Valentino. Según explicó, el pequeño presentó problemas de salud que requirieron atención médica.

Ante las preguntas de sus seguidores, la empresaria aclaró que su presencia en el hospital no estaba relacionada con el nacimiento de su bebé con Kris R: “Desde anoche estamos en la clínica y todavía no va a nacer mi bebé, pero Valentino está enfermito”, contó en sus historias.

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La influenciadora decidió ser reservada con los detalles del diagnóstico de su hijo, aunque publicó algunas imágenes junto a él durante su estancia en la clínica: “No voy a entrar en detalles acerca de lo que tiene, pero estamos acá en el hospital”, manifestó.



¿Por qué hospitalizaron a Valentino, el hijo de Karina García?

La situación tomó otro rumbo cuando Smayv, cantante y padre del niño, se pronunció sobre lo ocurrido. A través de sus historias de Instagram, el artista explicó que la hospitalización se produjo por un bajón de azúcar y confirmó que su hijo ya estaba estable.

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Además de informar sobre su recuperación, el intérprete se refirió a los cuidados que requiere Valentino, especialmente frente al consumo de dulces: “Que le merme en un 80% y controlarle más porque con Valentino toca estar 7 ojos, me consta”, dijo.

También advirtió a otros padres sobre la importancia de prestar atención a estas situaciones. Su publicación generó comentarios entre los internautas, quienes se preguntaron si el mensaje estaba dirigido a la madre del niño por los cuidados relacionados con su dieta.

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¿Smayv regañó a Karina García por la salud de su hijo?

Algunas personas interpretaron las palabras del papá de Valentino como un posible llamado de atención, Karina. Sin embargo, Smayv aclaró que su intención no era provocar una discusión con su expareja y aseguró que sus comentarios estaban hechos en "son de amor y paz".

De igualmanera, reconoció que: "uno a veces, como padre, es muy permisivo, hasta por ellos mismos y verlos disque "feliz". ¡Pero está en ponerle control!". Incluso admitió que él mismo suele ser alcahueta con el niño y que también comete descuidos, por lo que no presentó el asunto como una responsabilidad exclusiva de Karina.

Mientras tanto, la creadora de contenido compartió un video en el que aparecía cuidando al niño en la camilla, ofreciéndole frutas y dándole abrazos. Su reaparición ocurrió después de una noche en la clínica, donde permaneció pendiente de la evolución del pequeño.

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¿Qué dijo la familia sobre la recuperación de Valentino?

Isabella Vargas, hija mayor de Karina García, también utilizó sus redes sociales para referirse al estado de salud de su hermano. La joven publicó una fotografía junto a Valentino acompañada del mensaje “Siempre contigo”.

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Posteriormente, Isaflow agradeció los mensajes recibidos y confirmó que el niño presentaba una mejoría: “Gracias a Dios ya Valen está mucho mejor”, escribió al compartir la actualización con sus seguidores.

También se refirió a lo difícil que resultó la situación para la familia, aunque lo hizo con humor: “Se nos enfermó el muchacho. Ser hermana mayor es muy duro”, comentó entre risas, mientras continuaban las muestras de apoyo para el pequeño y sus seres queridos.

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