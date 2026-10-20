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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Diego Guauque se quiebra al recordar la dura secuela durante su lucha contra el cáncer

Diego Guauque se quiebra al recordar la dura secuela durante su lucha contra el cáncer

El periodista participó en un pódcast, donde habló sobre una de las secuelas que enfrentó durante su lucha contra el cáncer y el papel que desempeñó su pareja durante ese proceso.

Periodista Diego Guauque habla sobre su proceso de recuperación tras superar el cáncer
El periodista Diego Guauque recordó en entrevista las difíciles secuelas que enfrentó durante su tratamiento contra el cáncer
Foto: pantallazo tomado de Caracol Televisión
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 20 de oct, 2026

Diego Guauque participó en el pódcast Historias con Ritmo, de Caracol Televisión, donde recordó algunos momentos de su experiencia tras ser diagnosticado con cáncer y habló sobre las secuelas físicas que enfrentó durante el tratamiento.

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A lo largo de la conversación, el periodista relató los cambios que tuvo que afrontar en su vida cotidiana y las dificultades derivadas de los procedimientos médicos a los que se sometió para combatir la enfermedad.

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¿Cuál fue una de las secuelas que enfrentó Diego Guauque durante su lucha contra el cáncer?

Una de las principales secuelas que experimentó el comunicador fue la caída del cabello, un efecto secundario asociado al tratamiento de quimioterapia al que se sometió.

Según contó, la pérdida de pelo comenzó aproximadamente una semana después de recibir su primera sesión. Aunque se mantenía activo físicamente y se sentía preparado para afrontar los cambios que vendrían, no tardó en notar las primeras señales.

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Sin embargo, su esposa, Alejandra Rodríguez, se percató de lo que estaba ocurriendo antes que él. Durante las madrugadas, cuando Diego se levantaba para ir al baño, ella notaba que algunas hebras de cabello quedaban sobre la almohada.

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Para evitar que el periodista se preocupara antes de tiempo, decidió limpiar discretamente los restos de pelo mientras él estaba fuera de la habitación.

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“Cuando yo me levantaba a orinar a las cuatro o cinco de la mañana, yo me iba al baño y Aleja se daba cuenta. Ella miraba mi almohada y, en efecto, sí estaba con pelitos. Pero ella, para no martirizarme y evitar una nueva preocupación, cogía rápidamente un cepillito con el que limpiábamos y limpiaba la almohada para que volviera a quedar blanca. Yo regresaba del baño, veía la almohada limpia y dormía tranquilo otra vez”, relató el periodista.

Guauque destacó que ese gesto de su esposa le permitió descansar sin preocuparse por la caída del cabello durante un tiempo. De hecho, aseguró que fue el último en su hogar en darse cuenta de lo que estaba sucediendo. “Fui el último de mi casa en darme cuenta que me estaba quedando sin pelo, porque a mí se me empezó a caer por detrás”, recordó.

¿Cómo reaccionó Diego Guauque cuando comenzó a perder el cabello?

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El periodista también explicó que inicialmente notó la caída del cabello mientras se duchaba y utilizaba champú. Al observar que varios mechones quedaban entre sus manos, pensó que el producto que usaba podía estar relacionado con lo que ocurría, por lo que decidió lavarse únicamente con agua.

Puedes leer: VIDEO: Diego Guauque regresó a sala de quimioterapia; “El cáncer que todavía conservo”

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No obstante, al comprobar que la caída continuaba, comprendió que se trataba de una consecuencia del tratamiento médico. “No pude evitar que se me cayera el pelo”, expresó al recordar ese momento.

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Ante la pérdida de cabello, Guauque acudió a una peluquería con la intención inicial de disimular las zonas despobladas de la parte posterior de su cabeza. Finalmente, decidió asumir el cambio y optó por cortarse todo el cabello.

Tras superar la enfermedad, el periodista ha compartido su historia en distintos espacios, con el propósito de hablar sobre los desafíos que enfrentó durante el tratamiento y la importancia del acompañamiento de sus seres queridos.

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En una conversación con El Klub de La Kalle, también recordó el papel que desempeñó un triangulo que le apoyó en esta situación, además, destacó que la fuerza que le dió su familia durante su lucha contra el cáncer y cómo ese respaldo fue importante a lo largo del proceso.

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