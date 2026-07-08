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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / VIDEO: Diego Guauque regresó a sala de quimioterapia; “El cáncer que todavía conservo”

VIDEO: Diego Guauque regresó a sala de quimioterapia; “El cáncer que todavía conservo”

El periodista de Séptimo Día reapareció en sus redes sociales y compartió un emotivo momento desde la sala donde fue operado.

El emotivo gesto de Diego Guauque con una paciente que lucha contra el cáncer
El emotivo gesto de Diego Guauque con una paciente que lucha contra el cáncer
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 8 de jul, 2026

Diego Guauque, reconocido periodista de Séptimo Día, volvió a captar la atención de sus seguidores este 8 de julio de 2026 tras compartir un emotivo encuentro en el hospital donde superó su batalla contra el cáncer.

Aunque acudió al centro médico para un procedimiento de rutina, el comunicador terminó protagonizando un momento de solidaridad que reafirmó el mensaje de esperanza que ha transmitido desde que hizo público su proceso de salud.

Puedes leer: Diego Guauque, de Séptimo Día, está hospitalizado hace 5 días; da detalles desde hospital

Guauque, quien se convirtió en un referente para miles de pacientes por la forma en que afrontó la enfermedad, regresó a la clínica para realizarse el mantenimiento del catéter que aún conserva, pese a haber finalizado su tratamiento de quimioterapia.

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A través de sus redes sociales, explicó que pensó que sería una visita médica más, pero todo cambió cuando ingresó a la sala de tratamientos.

"Esta mañana volví al hospital donde recibí mis quimioterapias. Fui para que me hicieran el mantenimiento del catéter que todavía conservo. Pensé que iba a ser un trámite más, pero terminé viviendo uno de esos momentos que le recuerdan a uno por qué vale la pena compartir la historia", relató.

Diego Guauque confiesa descubrimiento inesperado
Diego Guauque confiesa descubrimiento inesperado
/Foto: redes sociales

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¿Qué compartió Diego Guauque con sus seguidores?

En el centro asistencial, el periodista se encontró con Reina Dávila, una paciente que actualmente enfrenta un leiomiosarcoma, el mismo tipo de tumor maligno que él padeció en 2023.

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Puedes leer: Diego Guauque habló de su última borrachera después de su lucha contra el cáncer

Según contó la mujer, tras recibir el diagnóstico comenzó a buscar historias de personas que hubieran superado la enfermedad para encontrar esperanza.

En ese proceso decidió escribirle un mensaje directo por Instagram a Diego Guauque, aunque pensó que, por tratarse de una figura pública, nunca recibiría respuesta. Sin embargo, el periodista le contestó al día siguiente y le confirmó que ambos compartían el mismo diagnóstico y que él había logrado superar la enfermedad.

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Al reencontrarse con él en la sala de tratamientos, Reina expresó su emoción: "Qué ser tan humano, tan maravilloso, tan sencillo y tan increíble que me haya podido dar respuesta a mí, que no soy una persona de los medios".

Conmovido por la historia, Diego Guauque decidió acompañarla durante su sesión de quimioterapia. Además, aprovechó la publicación para invitar a sus seguidores a enviarle mensajes de apoyo y unirse en oración, destacando la importancia del acompañamiento emocional para quienes enfrentan el cáncer.

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"Un mensaje de esperanza puede cambiar por completo el día de alguien que está luchando contra el cáncer", concluyó el periodista.

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