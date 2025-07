Diego Guauque, entre lágrimas, publicó conmovedor video nuevamente por culpa del cáncer

El reconocido periodista Diego Guauque, figura central del programa 'Séptimo Día', de Caracol Televisión vuelve a conmover a sus seguidores con un emotivo video en redes sociales.

Aunque Guauque superó una dura batalla personal contra el cáncer, esta vez la afectación no es directa, sino producto de una dolorosa pérdida que lo ha impactado profundamente.

El comunicador, quien se ha convertido en una voz para quienes enfrentan esta enfermedad, compartió la triste noticia del fallecimiento de una persona a la que apoyó durante su propio proceso.

Guauque, visiblemente afectado, relató en su cuenta de Instagram la muerte de Fredy Botero, un hombre cuya historia de lucha contra el cáncer de estómago fue presentada en 'Séptimo Día'. Fredy había abierto las puertas de su vida al periodista, generando una conexión especial y cercana.

"Sobre las 6 de la tarde me entregaron una noticia que me dejó bastante helado y acongojado", expresó Guauque en el video, lamentando la partida de Fredy, quien "murió hace poquito", dijo en su publicación del pasado 7 de julio. El periodista agradeció a Andrea, la esposa de Fredy, por compartirle la dolorosa noticia.

¿Qué le pasó a Diego Guauque?

La historia de Diego Guauque se convirtió en una de las más inspiradoras de la televisión colombiana. Tras ser diagnosticado con un complejo tipo de cáncer, el periodista se sometió a cirugías, constantes estudios médicos y tratamientos intensivos.

Esto lo llevó a retirarse temporalmente de la vida pública para concentrarse en su recuperación. Después de meses de incansable lucha, Guauque compartió la esperanzadora noticia de que había logrado vencer la enfermedad, lo que generó una ola de apoyo y admiración por su valentía y determinación.

Diego Guauque, periodista de Séptimo Día / FOTO: Captura de Instagram Diego Guauque

Sin embargo, el cáncer, aunque superado en su propio cuerpo, ha vuelto a marcar su vida a través de la pérdida de un allegado. Guauque, quien compartió un live con Fredy Botero hace aproximadamente un mes, valoró los mensajes y la amistad que construyeron.

"Me queda el consuelo de que yo alcancé a hacer un live con él, hace como un mes, y los mensajes que él nos compartió fueron muy bonitos. Gracias por abrirme las puertas de su hogar, por invitarme a la primera comunión de sus niñas. Mi hermano, descansa en paz, gracias por haberme permitido conocerte", añadió el periodista.

En su conmovedor testimonio, Guauque relató cómo la familia de Fredy sufrió esta partida, especialmente sus dos hijas pequeñas, de 8 y 11 años, que vieron el deterioro de su padre.

Diego Guauque da noticias sobre su batalla contra el cáncer /Foto: Instagram @diego_reportero

"Vieron cómo su papá comenzó a deteriorarse. Estoy haciendo este video porque Andrea me pidió que le contara a la gente lo que pasó. Lo soltaron para que pudiera morir", explicó, conmovido.

El periodista también destacó la fortaleza de Fredy, quien siempre decía: "Desde que a mí no me dé dolor, yo peleo". No obstante, los últimos días estuvieron marcados por dolores intensos.

La sentida publicación de Guauque resonó en redes sociales, donde usuarios enviaron mensajes de apoyo y condolencias, recordando la inspiradora historia de Fredy Botero.