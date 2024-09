Perrito de Diego Guauque habría absorbido su cáncer: "Murió por amor y lealtad"

Diego Guauque es un periodista y reportero colombiano que es conocido por cubrir casos impactantes en el programa Séptimo Día de Caracol Televisión. Allí ayudó y visibilizó cientos de denuncias sobre todo tipo de problemas, haciéndose un lugar en la comunidad.

Sin embargo, la vida le tenía una prueba mayor, pues en el año 2023, específicamente el 13 de enero, fue diagnosticado con sarcoma, un agresivo cáncer que prolifera rápidamente y que lo llevó a un difícil tratamiento de quimioterapia, el cual documento en sus redes sociales.

Tras una lucha incansable, Diego pudo salir de la enfermedad y le ganó la batalla al cáncer, pero la experiencia le sirvió para entender la vida de una manera diferente y a prestarle atención a pequeños detalles que suelen pasar desapercibidos.

¿Cómo lo ayudó 'Marrón' a luchar contra el cáncer?

Uno de esos tuvo que ver con su perrito 'Marrón', un labrador chocolate que lo acompañó tanto a él como a su familia en muchos momentos de su vida, pero que terminaría siendo crucial en su lucha contra esta letal enfermedad.

En una reciente entrevista con Semana, Guauque contó que todo comenzó el 12 de diciembre del 2023, cuando decidió recordar la partida de su amigo Marrón. Según él, lo llevaron a varios veterinarios, quienes le dijeron que el perro tenía cáncer terminal y que esto se debía a que estaba somatizando la enfermedad de un familiar.

Hace dos años murió Marrón. Fue la primera vez que un miembro de esta familia enfrentó el cáncer. Tras su deceso, varios veterinarios nos dijeron que Marroncito se estaba chupando la enfermedad de algún miembro de la familia. En ese momento no le dimos mayor validez a esas palabras. Hoy pensamos diferente. Diego Guauque en Instagram

Para Diego, esto es una realidad, su mascota Marrón fue el primero en percatarse de su sarcoma y habría "chupado" su enfermedad, hasta el punto de padecerla y fallecer.

Con mucho cariño y amor, entendiendo tiempo después el sacrificio de su mascota, Guauque lo recuerda con amor: "Marrón, me dice mi esposa, murió de un cáncer que se ubicó en un lugar muy similar a donde me dio a mí. Son muchas coincidencias y yo creo que me ayudó y le consulté a muchas personas y me contaron lo que les había pasado con sus perros y gatos".

