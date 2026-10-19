Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
FOTOS: BLESSD ANTES DE LA FAMA
DEBUT KYLIE JENNER
¿SUBIRÁ EL AUXILIO DE TRANSPORTE?

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / La Liendra se hizo cambio extremo de imagen y sorprendió a sus seguidores: así luce ahora

La Liendra se hizo cambio extremo de imagen y sorprendió a sus seguidores: así luce ahora

La Liendra sorprendió a sus seguidores con una transformación que no pasó desapercibida en redes sociales. Su antes y después desató comentarios.

La Liendra sorprendió con un cambio extremo de imagen: así luce ahora
La Liendra sorprendió con un cambio extremo de imagen: así luce ahora
/Foto: Facebook- La Liendra
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 19 de oct, 2026

La Liendra sorprendió a sus seguidores con una transformación de imagen que dejó ver a través de sus redes sociales. El creador de contenido compartió un video en el que mostró el antes y el después de su cambio de apariencia, una renovación que incluyó un nuevo color de cabello, un corte diferente y la decisión de quitarse el bigote y la barba.

Recibe los mejores contenidos en Whatsapp
Síguenos en Google Discover para más contenidos

La publicación, compartida durante la noche del domingo 19 de octubre, permitió observar los detalles de la transformación del influenciador, cuyo aspecto habitual cambió notablemente después de pasar por este proceso.

Publicidad

Últimas noticias

Stefany Merlin murió a los 35 años: la exconcursante de Miss Venezuela tenía cáncer de páncreas
Farándula

Murió querida exreina de belleza a los 35 años; llevaba semanas pidiendo ayuda

Aleks Syntek pospone su gira por salud mental: todos los detalles sobre su diagnóstico médico
Farándula

Certificado médico que frena a Aleks Syntek: este es el trastorno psiquiátrico que padece

En la grabación, el creador de contenido mostró primero cómo lucía antes de hacerse el cambio. En ese momento, su cabello conservaba algunas mechas teñidas que contrastaban con el crecimiento natural, mientras que sus cejas, su bigote y su barba mantenían el aspecto al que estaban acostumbrados sus seguidores.

Puedes leer: La Liendra a punto de ser arrestado en Aeropuerto por elemento sospechoso en equipaje

Sin embargo, la transformación no se quedó únicamente en el pelo. La Liendra decidió renovar varios detalles de su imagen y apostó por un resultado que rápidamente generó comentarios entre quienes siguen sus publicaciones.

Te puede interesar

Fotografía en escala de grises de la joven fallecida en Chinácota junto a una captura del tobogán de la atracción turística
Nación

Sale a la luz última llamada de mujer que murió tras salir expulsada de tobogán en Chinácota

Lina Tejeiro con su bebé y su mamá tras revelar detalles de su parto vaginal y el nacimiento de su hijo
Farándula

Lina Tejeiro revela crudos detalles de su parto: “Fue doloroso”

¿Qué se hizo La Liendra en su cambio extremo de imagen?

El cambio de apariencia de La Liendra incluyó varias modificaciones que se hicieron evidentes en el video que compartió en Instagram.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Uno de los detalles más llamativos fue el nuevo color de su cabello. El influenciador decidió tinturárselo de mono y acompañar el tono con un corte que va de acuerdo con su estilo.

Publicidad

A esto se sumó el arreglo de sus cejas, un detalle que también hizo parte de la renovación. No obstante, una de las decisiones que más llamó la atención fue quitarse el bigote y la barba, dos elementos que habían formado parte de su apariencia anterior.

La combinación de estos cambios hizo que su rostro se viera diferente en comparación con las imágenes que mostró al comienzo de la grabación.

Publicidad

El formato del video permitió apreciar ambas versiones de su apariencia. Primero apareció con su imagen anterior y, posteriormente, dejó ver el resultado final, mostrando los detalles de su nueva presentación.

La transformación generó interés entre los internautas, especialmente porque no se limitó a un cambio de color en el cabello, sino que incluyó modificaciones en varios aspectos de su aspecto personal.

¿Cómo reaccionaron los seguidores al nuevo look de La Liendra?

El cambio extremo de La Liendra no pasó desapercibido entre los internautas. Después de la publicación, varios usuarios dejaron comentarios sobre su nueva apariencia y compararon el resultado con la imagen que tenía antes de someterse a la transformación.

Uno de los aspectos que concentró la atención fue la decisión de quitarse el bigote. Algunos comentarios se enfocaron en este detalle, mientras que otros hicieron comparaciones entre las dos versiones que mostró el creador de contenido.

Publicidad

Puedes leer: ¿Dani Duke está embarazada? Video junto a La Liendra desató rumores entre sus seguidores

“Que satisfacción ver como por fin le quitan los 3 pelos que tenía de bigote, jajaja”, fue uno de los comentarios.

Publicidad

Aunque el video mostró los principales detalles del proceso, fueron las imágenes del antes y el después las que permitieron apreciar con mayor claridad el resultado.

Relacionados

La liendra

Creador de contenidos