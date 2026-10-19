La Liendra se hizo cambio extremo de imagen y sorprendió a sus seguidores: así luce ahora

La Liendra sorprendió a sus seguidores con una transformación de imagen que dejó ver a través de sus redes sociales. El creador de contenido compartió un video en el que mostró el antes y el después de su cambio de apariencia, una renovación que incluyó un nuevo color de cabello, un corte diferente y la decisión de quitarse el bigote y la barba.

La publicación, compartida durante la noche del domingo 19 de octubre, permitió observar los detalles de la transformación del influenciador, cuyo aspecto habitual cambió notablemente después de pasar por este proceso.

Publicidad

En la grabación, el creador de contenido mostró primero cómo lucía antes de hacerse el cambio. En ese momento, su cabello conservaba algunas mechas teñidas que contrastaban con el crecimiento natural, mientras que sus cejas, su bigote y su barba mantenían el aspecto al que estaban acostumbrados sus seguidores.



Puedes leer: La Liendra a punto de ser arrestado en Aeropuerto por elemento sospechoso en equipaje



Sin embargo, la transformación no se quedó únicamente en el pelo. La Liendra decidió renovar varios detalles de su imagen y apostó por un resultado que rápidamente generó comentarios entre quienes siguen sus publicaciones.

¿Qué se hizo La Liendra en su cambio extremo de imagen?

El cambio de apariencia de La Liendra incluyó varias modificaciones que se hicieron evidentes en el video que compartió en Instagram.

Uno de los detalles más llamativos fue el nuevo color de su cabello. El influenciador decidió tinturárselo de mono y acompañar el tono con un corte que va de acuerdo con su estilo.

Publicidad

A esto se sumó el arreglo de sus cejas, un detalle que también hizo parte de la renovación. No obstante, una de las decisiones que más llamó la atención fue quitarse el bigote y la barba, dos elementos que habían formado parte de su apariencia anterior.

La combinación de estos cambios hizo que su rostro se viera diferente en comparación con las imágenes que mostró al comienzo de la grabación.

Publicidad

El formato del video permitió apreciar ambas versiones de su apariencia. Primero apareció con su imagen anterior y, posteriormente, dejó ver el resultado final, mostrando los detalles de su nueva presentación.

La transformación generó interés entre los internautas, especialmente porque no se limitó a un cambio de color en el cabello, sino que incluyó modificaciones en varios aspectos de su aspecto personal.

¿Cómo reaccionaron los seguidores al nuevo look de La Liendra?

El cambio extremo de La Liendra no pasó desapercibido entre los internautas. Después de la publicación, varios usuarios dejaron comentarios sobre su nueva apariencia y compararon el resultado con la imagen que tenía antes de someterse a la transformación.

Uno de los aspectos que concentró la atención fue la decisión de quitarse el bigote. Algunos comentarios se enfocaron en este detalle, mientras que otros hicieron comparaciones entre las dos versiones que mostró el creador de contenido.

Publicidad

Puedes leer: ¿Dani Duke está embarazada? Video junto a La Liendra desató rumores entre sus seguidores

“Que satisfacción ver como por fin le quitan los 3 pelos que tenía de bigote, jajaja”, fue uno de los comentarios.

Publicidad

Aunque el video mostró los principales detalles del proceso, fueron las imágenes del antes y el después las que permitieron apreciar con mayor claridad el resultado.

