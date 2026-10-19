Sale a la luz última llamada de mujer que murió tras salir expulsada de tobogán en Chinácota

Yuris Cristel García, una joven de 29 años, perdió la vida tras caer de una atracción recreativa en el municipio de Chinácota, Norte de Santander, en marzo de 2026. El caso continúa bajo investigación y, recientemente, su madre, Claudia Patricia Manrique, entregó nuevos detalles en el programa Séptimo Día sobre lo ocurrido.

La joven, quien era profesional en Salud Ocupacional y madre soltera, había viajado desde el municipio de Tibú para compartir un encuentro familiar con su madre y su hermano.

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La última llamada entre Yuris Cristel García y su mamá

En declaraciones al programa Séptimo Día, Claudia Manrique recordó la última conversación que tuvo con su hija antes del accidente, cuando Yuris se encontraba en el establecimiento Entre Flores.

“Yo la llamo a ella antes como a las 6:20. Le pregunto: ‘Mami, ¿dónde estás?’. Me dice: ‘Mamita, me estoy tomando un café’. Yo le digo: ‘Hija, ¿pero dónde?’. Me dice: ‘Mami, aquí donde tú conoces, en Entre Flores. Terminó el café y nos devolvemos’”, relató Claudia.

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Según su testimonio, la conversación ocurrió poco antes de que su hija sufriera el accidente en la atracción recreativa.

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¿Cómo ocurrió el accidente en el que murió Yuris Cristel García?

El hecho ocurrió en el establecimiento Entre Flores, ubicado en el municipio de Chinácota, a poco más de una hora de Cúcuta.

Entre las pruebas conocidas se encuentra un video grabado por una acompañante de la víctima. En las imágenes se observa a Yuris acomodándose sobre una llanta en la parte superior de la estructura y consultando al operador sobre las condiciones de seguridad del recorrido.

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De acuerdo con Luz Adriana Manrique, tía de la joven, Yuris manifestó temor ante la posibilidad de salir expulsada del tobogán. Sin embargo, el encargado del servicio le habría asegurado que no existía peligro y que podía realizar el recorrido con tranquilidad.

Durante el trayecto, al llegar a la primera curva, la joven salió despedida de la atracción y cayó desde una altura aproximada de tres metros. El accidente generó conmoción y abrió interrogantes sobre las condiciones de seguridad del lugar.

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¿Qué se sabe sobre la atención médica que recibió la joven?

Carlos Ramírez, amigo de la víctima y testigo de lo ocurrido, afirmó que el establecimiento no contaba con personal capacitado en primeros auxilios ni con una ambulancia en el momento del accidente.

Ante la situación, varios visitantes auxiliaron a Yuris y la trasladaron en un vehículo particular hasta un centro asistencial.

#ATENCIÓN Yuris Cristel Camila García Manrique, de 28 años y natural de Tibú, perdió la vida esta tarde tras sufrir un accidente cuando se deslizaba por el tobogán de un reconocido establecimiento comercial ubicado en la zona rural de Chinácota. Según testigos, la mujer se salió del tobogán, golpeándose fuertemente y perdiendo la vida cuando intentaban trasladarla a Cúcuta. — Manolesco (@jhonjacome) March 6, 2026

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Inicialmente, la joven fue llevada al hospital local de Chinácota y, posteriormente, remitida en ambulancia al Hospital Universitario Erasmo Meoz, en Cúcuta. El reporte clínico registró un trauma craneoencefálico severo, trauma facial y una fractura importante en el antebrazo derecho.

¿El tobogán de Chinácota tenía los permisos necesarios?

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El alcalde de Chinácota, Ramiro Luna, afirmó que la atracción no contaba con las licencias de funcionamiento, los trámites legales ni las pólizas de seguro requeridas para operar.

El mandatario local explicó que el establecimiento tenía autorización para funcionar como restaurante y prestar servicios hoteleros, pero no disponía de los permisos necesarios para ofrecer atracciones mecánicas.

Por su parte, los abogados Óscar Giraldo y José Chía, representantes legales del establecimiento, expusieron sus versiones sobre el caso.

Giraldo sostuvo que el lugar contaba con protocolos de socorro y que el diseño de la estructura había sido sometido a numerosas pruebas antes de su puesta en funcionamiento. Por otro lado, Chía reconoció públicamente que los trámites administrativos necesarios para habilitar la atracción no se habían completado.

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Actualmente, la Fiscalía General de la Nación adelanta la recolección de pruebas, los peritajes técnicos y las inspecciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las posibles responsabilidades penales y administrativas.

#ATENCIÓN Este es el video que muestra el momento exacto en el que Yuris Cristel Camila García Manrique se sale del tobogán extremo de Entre Flores, en Chinácota, sufriendo graves heridas que le terminaron costando la vida. https://t.co/TWGZ194H6G — Manolesco (@jhonjacome) March 6, 2026