La Liendra a punto de ser arrestado en Aeropuerto por elemento sospechoso en equipaje

El creador de contenido Mauricio Gómez, conocido en redes sociales como La Liendra, vivió momentos de tensión mientras transitaba por un aeropuerto europeo. La situación se presentó luego de que las autoridades activaran las alarmas tras encontrar un polvo blanco.

Por medio de sus redes sociales, el influencer relató los detalles del incidente, que habría ocurrido durante los controles rutinarios previos al abordaje. Las autoridades de la terminal decidieron apartarlo de la fila para inspeccionar minuciosamente el contenido de su bolso.

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El polvo derramado resultó ser talco para los pies que se destapó por accidente durante el traslado del equipaje. En sus declaraciones, expresó: "Se me regó todo el talco de los pies en toda la maleta. Mira, mira cómo están. Se asustaron mucho".



¿Cómo reaccionaron las autoridades al encontrar talco en la maleta de La Liendra?

Frente al hallazgo, el personal del aeropuerto desplegó un protocolo estricto que incluyó una revisión corporal. En el video difundido, La Liendra detalló la gravedad de la situación: “Casi me arrestan aquí en el aeropuerto. O sea, literalmente llamaron a los oficiales”.

Los agentes llevaron a cabo un escáner detallado de las pertenencias y tomaron muestras directas de la sustancia. Además, según su testimonio, el procedimiento de control incluyó una revisión física particular en la que le indicaron expresamente sacar la lengua.

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Luego de realizar las pruebas químicas al polvo blanco, los oficiales descartaron cualquier riesgo. Tras confirmar que era un producto cosmético para el calzado, las autoridades del aeropuerto le permitieron al influencer continuar con su viaje.

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¿Qué dijo La Liendra sobre el control en el aeropuerto?

Pese al riesgo de ser arrestado, Mauricio aseguró que mantuvo una actitud relajada y se tomó la situación con humor durante el interrogatorio. En el video relató: “Me hicieron a un lado y hicieron pruebas por todos lados y yo era ca..do de la risa. O sea, a mí no me dio miedo”.

Durante el procedimiento, decidió grabar lo ocurrido con su celular. Sin embargo, según relató, los funcionarios le quitaron el dispositivo y borraron el archivo. El influencer aseguró que el video podía recuperarse posteriormente.

El creador digital se tomó con gracia las sospechas de los guardias debido a su equipaje y procedencia, afirmando que: "¿Cómo mi maleta va a estar blanca y cómo se me va a regar un polvo yo con esta pinta y de dónde vengo no", haciendo alusión a su imagen.

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¿Cuáles fueron las reacciones de los internautas?

El relato de La Liendra generó diversas reacciones entre los internautas, quienes cuestionaron la imprudencia de llevar polvos sueltos en el equipaje durante un vuelo internacional. Otros usuarios comentaron sobre el tenso momento que vivió el influencer durante los controles de seguridad: "Papi, ¿cómo se le ocurre llevarse el talco para los pies con la fama que tenemos los colombianos fuera del país?”.

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Finalmente, logró continuar con su viaje tras el procedimiento de seguridad. La experiencia generó comentarios entre sus seguidores, quienes reaccionaron tanto a la inspección como a la decisión de los funcionarios de revisar su equipaje y eliminar la grabación que realizó durante el incidente.