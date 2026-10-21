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Misterio en Suesca: la espeluznante hipótesis detrás de la muerte de una pareja en una finca

Revelan las hipótesis del fallecimiento de una pareja en Suesca, Cundinamarca. Detalles del saqueo y las pistas clave de la investigación.

Misterio en Suesca: La espeluznante hipótesis detrás del asesinato de la pareja ganadera
Misterio en Suesca: La espeluznante hipótesis detrás del asesinato de la pareja ganadera
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 21 de oct, 2026

El municipio de Suesca, Cundinamarca, no sale de su asombro tras el doble homicidio que cobró la vida de Alejandra Torres, de 39 años, y Jorge Alejandro Vivas Alba, de 56 años.

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El caso, perpetrado en la vereda Tenería, ha despertado una profunda indignación entre los habitantes de la región, quienes exigen justicia inmediata y un esclarecimiento rápido por parte de las autoridades locales sobre lo que muchos califican como "una muerte muy tenaz".

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Detalles de un ataque despiadado en la vereda Tenería

La pareja, ampliamente conocida en el sector por su dedicación a la ganadería, los cultivos hidropónicos y un reconocido criadero de perros, fue atacada con extrema sevicia dentro de su propiedad rural. Según los primeros informes de la Policía de Cundinamarca, dos delincuentes ingresaron fuertemente armados a la vivienda, desatando una violenta confrontación.

En un intento desesperado por salvar sus vidas, las víctimas lograron salir a la vía pública para pedir auxilio. Sin embargo, la gravedad de sus heridas les impidió sobrevivir.

El reporte forense reveló detalles de la agresión: Jorge Alejandro sufrió una herida en el cuello, mientras que Alejandra presentaba múltiples impactos con arma blanca en el pecho, la espalda y su pierna derecha.

Tras cometer el doble homicidio, los criminales saquearon por completo la vivienda antes de emprender la huida.

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Las dos hipótesis que manejan los allegados

Aunque la Fiscalía General de la Nación y las unidades de la Sijín mantienen la investigación bajo estricta reserva, los familiares y vecinos de la pareja han puesto sobre la mesa dos sospechas fundamentales que podrían resolver el misterio:

  • Robos continuos y amenazas previas: Allegados a Alejandra Torres confirmaron que la mujer sentía un miedo constante debido al asedio de delincuentes. Se sospecha que los ladrones utilizaban un túnel artesanal para ingresar al predio de manera silenciosa. Minutos antes del ataque, una vecina alertó sobre la presencia de dos hombres sospechosos en una motocicleta estacionados frente a la finca.
  • Una fuerte disputa vecinal: Meses atrás, Jorge Alejandro tuvo una severa riña física con un vecino debido a la poda de unos árboles cuyas ramas caían en la propiedad contigua. La pelea fue tan grave que el vecino requirió hospitalización, por lo que la familia no descarta una retaliación como móvil del crimen.

Este lamentable suceso ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de las zonas rurales en el norte de Cundinamarca.

La comunidad de la vereda Tenería se ha declarado en alerta máxima y solicita la instalación de cámaras de seguridad y un incremento en los patrullajes nocturnos por parte del Ejército y la Policía.

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Por ahora, el material probatorio y los testimonios recolectados son las piezas clave para identificar a los autores materiales de este crimen que hoy enluta al departamento.

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