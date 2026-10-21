Familia Colmenares revela que aún tiene una ficha por 'jugarse' en el caso: Lo contemplamos

Si has seguido de cerca uno de los expedientes judiciales más sonados y controvertidos de Colombia, sabes que la muerte de Luis Andrés Colmenares ha estado marcada por giros e incertidumbre durante 16 años.

Ocurrida en la madrugada del 31 de octubre de 2010 tras una fiesta de Halloween en la zona rosa de Bogotá, la desaparición del estudiante de ingeniería industrial y economía de la Universidad de los Andes conmocionó al país.

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Aunque recientemente la Corte Suprema de Justicia ratificó las absoluciones de las personas investigadas en la justicia ordinaria, el caso no ha llegado a su punto final para los allegados a la víctima.



Jorge Colmenares, hermano de Luis Andrés y abogado de profesión, reveló que como familia aún contemplan dos alternativas legales para insistir en su búsqueda de justicia.



¿Qué determinó la Corte Suprema de Justicia sobre la muerte de Luis Andrés Colmenares?

Para comprender el escenario actual, debes conocer lo que estableció la última instancia judicial del país. La Corte Suprema de Justicia dejó firme la conclusión alcanzada en 2021 por el Tribunal Superior de Bogotá: la muerte de Luis Andrés Colmenares no fue producto de un accidente, sino de un homicidio.

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Científicamente se demostró que las severas heridas en el rostro del joven de 20 años fueron ocasionadas por un elemento corto contundente y no por una caída accidental en el caño del parque El Virrey.

Sin embargo, el alto tribunal también confirmó la absolución de Laura Moreno, al determinar que la Fiscalía General de la Nación no aportó las pruebas suficientes para demostrar su responsabilidad o participación presencial en el crimen. En el caso de Jessie Quintero, los cargos imputados prescribieron por el paso del tiempo.

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Además, la Corte emitió un llamado de atención a la Fiscalía General de la Nación, señalando que la prisa en la formulación de los delitos impidió que se pudiera esclarecer de manera efectiva quién o quiénes le quitaron la vida al estudiante universitario.

¿Cuáles son las 'fichas' legales que le quedan a la familia Colmenares?

Pese al pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, los Colmenares no consideran que las vías jurídicas estén totalmente agotadas.

Jorge Colmenares explicó que, tras la notificación del fallo, la familia se encuentra reunida con su equipo de abogados evaluando las dos únicas 'fichas' o herramientas legales que les quedan sobre la mesa.

Acción de tutela: La primera alternativa es interponer una tutela contra la providencia emitida por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de revisar si existió alguna falla en la interpretación o en las garantías del debido proceso.

La primera alternativa es interponer una tutela contra la providencia emitida por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de revisar si existió alguna falla en la interpretación o en las garantías del debido proceso. Instancias internacionales: La segunda opción que analizan es recurrir a organismos internacionales para que evalúen la actuación de las autoridades judiciales colombianas en la investigación del homicidio.

Según detalló el hermano de la víctima, la familia analiza detenidamente ambas opciones para tomar la decisión indicada que les permita obtener la claridad que han exigido desde el inicio del proceso.

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¿Cómo cambió el caso desde la hipótesis del accidente hasta el fallo de homicidio?

El recorrido judicial del caso Colmenares ha transitado por múltiples etapas e hipótesis desde que el cuerpo del estudiante fue hallado en el caño del parque El Virrey la tarde del 31 de octubre de 2010.

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Inicialmente, la Alcaldía Local de Chapinero emitió un comunicado catalogando el hecho como un posible suicidio o accidente. No obstante, las persistentes peticiones de Oneida Escobar, madre de Luis Andrés, motivaron la reapertura del expediente y la asignación de un nuevo fiscal.

Durante una exhumación liderada por el exdirector de Medicina Legal, Máximo Duque, se hallaron más de siete fracturas en el cráneo y livideces en la espalda de la víctima, lo que indicó que el cuerpo habría sido movido.

Pese a que la defensa aportó peritajes del experto español Cecilio Botella para sostener la tesis de una caída accidental, y el proceso enfrentó la presencia de falsos testigos condenados posteriormente por fraude procesal, la justicia emitió tres decisiones clave:

2017: El Juzgado 11 Penal del Circuito de Bogotá dictaminó que se trató de una muerte accidental y absuelto a las procesadas. 2021: El Tribunal Superior de Bogotá modificó la causa de muerte a homicidio, pero sostuvo las absoluciones por falta de evidencia suficiente. 2026: La Corte Suprema de Justicia ratificó que existió un homicidio y confirmó la absolución de las investigadas.

Actualmente, los tres falsos testigos son los únicos condenados en el marco de las investigaciones. Mientras las implicadas quedaron libres de cargos penales, la familia Colmenares evalúa junto a sus abogados el alcance de una tutela o de una demanda internacional para insistir en la búsqueda de los responsables.