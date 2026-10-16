Profesor Salomón asegura que sabe lo que pasó con Luis Andrés Colmenares: "Sí sé"

El Profesor Salomón, conocido por sus predicciones y lecturas de tarot, se refirió al caso de Luis Andrés Colmenares durante una entrevista en el programa El Klub de La Kalle. En su intervención, el vidente habló sobre este proceso judicial que durante años generó interés y múltiples interrogantes en Colombia.

Durante la conversación, compartió su interpretación de las energías relacionadas con el expediente, afirmando que la disputa legal habría llegado a su etapa final. Al ser consultado sobre si conocía la verdad de lo ocurrido con el universitario, respondió que sí, pero aclaró que prefería guardar silencio sobre estos temas por respeto.

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Al consultar las cartas sobre los hechos registrados en el parque El Virrey, hizo referencia a los conflictos que marcaron el proceso. Además, pidió que se le permita descansar al joven y señaló que las constantes discusiones públicas alrededor del caso, desde su perspectiva espiritual, no le permiten trascender.



¿Qué dijo el Profesor Salomón sobre el caso de Luis Andrés Colmenares?

El tarotista analizó el trasfondo social de los enfrentamientos en los tribunales, afirmando que: "Quedaron muchas cosas volando, quedaron muchas cosas que no fueron muy claras" tras evaluar todo el proceso.

Para el astrólogo, el pleito entre los involucrados se transformó con los años en una intensa contienda personal. A su juicio, "Ahí hubo una guerra de poderes" en la que cada parte buscaba imponer su postura, desgastando por completo a los sectores implicados.

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El vidente enfatizó que la disputa afectó de manera severa el entorno cercano del joven estudiante fallecido, explicando que: "Se destruyó una familia" y que las repercusiones alcanzaron a todos los hogares ligados al suceso, dejando marcas imborrables.

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También hizo un llamado directo a los oyentes para solicitar moderación, tranquilidad y mucho respeto: "Hay que hacer mucha oración por él porque les voy a decir una cosa de corazón: ¿sabe qué? No lo dejaron en paz, no lo han dejado descansar", expresó.

¿Por qué el Profesor Salomón no revela la verdad del caso Colmenares?

Una de las preguntas que surgió durante la entrevista fue si el Profesor Salomón conocía la verdad sobre lo ocurrido con Luis Andrés Colmenares. Ante la inquietud, el tarotista respondió con seguridad que: "Sí... Sí pero no lo voy a decir".

Fue contundente al hablar de la razón por la cual prefiere ser discreto sobre el tema. Indicó que: "No estoy autorizado a eso, pero sí, claro, sí sé", enfatizando que la responsabilidad espiritual exige límites éticos ante esta tragedia.

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Durante la entrevista, pidió que se le permita descansar a Colmenares y que cesen las discusiones alrededor de su historia: "Por favor, lo que haya pasado, que haya tenido la culpa, pero déjenlo descansar a él".

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Según su interpretación espiritual, el alma necesita tranquilidad para avanzar hacia otra dimensión, enfatizando que las constantes conversaciones sobre el caso no le permitirían encontrar paz: "Él necesita trascender porque no, no lo hemos dejado quieto".

También hizo referencia a las controversias que continúan alrededor del proceso judicial y a las menciones recurrentes de los familiares: "Lo están recordando, invocando, diciendo la guerra, que el papá, que la mamá, que la demanda, y él no descansa".

Al finalizar su intervención, Salomón mantuvo su postura sobre lo ocurrido con el universitario. Aunque aseguró que conocía la verdad, no reveló detalles sobre lo que, según dijo, sabía del caso, y centró sus declaraciones en pedir tranquilidad frente a las discusiones que siguen presentes en la opinión pública.

Entrevista completa aquí: