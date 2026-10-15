Impactante revelación del Profesor Salomón sobre sismos en Colombia: "El país de reserva"

Durante una entrevista en El Klub de La Kalle, el Profesor Salomón se refirió a los temblores en Colombia y explicó por qué, según su interpretación, estos movimientos sísmicos continuarían presentándose en el país.

En su intervención, el vidente relacionó los cambios del planeta con el cierre de un ciclo que se extendería hasta 2030: "Estamos viviendo el final de los tiempos, pero no el final del mundo", expresó al referirse a las transformaciones que, desde su perspectiva, experimenta la humanidad.

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¿Colombia seguirá temblando, según el Profesor Salomón?

El Profesor Salomón aseguró que Colombia seguirá experimentando temblores y relacionó estos movimientos con una renovación planetaria. Según explicó, la Tierra atraviesa una etapa de transformación que busca despertar la conciencia humana antes de 2030.



Durante la entrevista, afirmó que: "Se acaban civilizaciones enteras para dar paso a un nuevo ciclo". También mencionó presuntos ensayos nucleares en zonas marítimas que, según él, generan vibraciones, aunque no presentó pruebas que respaldaran esta afirmación.

¿Por qué Salomón considera a Colombia un país de reserva?

Uno de los momentos que llamó la atención durante la entrevista ocurrió cuando el vidente explicó el papel que tendrían Colombia y Venezuela en el panorama mundial, destacando la riqueza natural y humana de ambos territorios con una declaración contundente.

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"Colombia y Venezuela son los países de reserva para el mundo entero", afirmó en El Klub de La Kalle. Con esta frase, puso el foco en los recursos que considera fundamentales para el futuro de estas naciones y su importancia en el escenario internacional.

El tarotista amplió su explicación al referirse a la diversidad natural y a las posibilidades que ofrecen estos territorios: "Hay una reserva grande en fauna, en recursos y en humanidad", expresó, al enfatizar los elementos que, según su perspectiva, convierten a Colombia y Venezuela en regiones estratégicas.

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¿Qué dijo sobre el interés de otros países en Colombia?

Salomón también aseguró que las potencias internacionales han puesto su atención en esta parte de Sudamérica debido a sus riquezas. En su intervención, relacionó ese interés con la llegada de inversionistas extranjeros y con los movimientos de capital que, según afirmó, se estarían produciendo en la región.

También señaló que algunos empresarios extranjeros se están radicando en Bogotá porque reconocen el potencial de estos territorios. Desde su punto de vista, los recursos naturales y la capacidad humana de Colombia serán determinantes para responder a las necesidades mundiales en los próximos años.

Sus declaraciones reunieron dos temas centrales: la continuidad de los temblores en Colombia y el papel que, según su interpretación, tendrá el país en el futuro. Durante la entrevista, el Profesor Salomón vinculó ambos asuntos con los cambios planetarios que, en su visión, se intensificarán antes de 2030.

Entrevista completa aquí: