¿Se robarán las ayudas del terremoto? Profesor Salomón revela lo que pasará con el dinero

Luego de los acontecimientos telúricos registrados en el país, miles de ciudadanos han expresado su preocupación por el manejo de los fondos y donaciones destinados a atender a las víctimas.

Para responder a estas dudas, el Profesor Salomón estuvo como invitado especial en el programa El Klub de La Kalle, donde utilizó sus cartas del tarot para dar claridad sobre el destino de estos recursos.

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¿Qué pasará con los recursos y ayudas destinados a las víctimas del terremoto?

En medio de la transmisión en directo de El Klub de La Kalle, el equipo del programa le consultó de manera frontal al Profesor Salomón sobre la incertidumbre que rodea el dinero de las ayudas y los rumores sobre posibles desvíos en la fundación vinculada a la primera dama.

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Al realizar la interpretación de sus naipes, donde destacó la presencia de una carta firme con el símbolo de la corona, el vidente envió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía.

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Salomón aseguró que las personas no deben afanarse ni desesperarse, ya que la situación alrededor de esos fondos se va a aclarar completamente y los recursos van a llegar a buen destino.

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Según detalló el tarotista en la mesa de trabajo de El Klub de La Kalle, las dudas y especulaciones vertidas en la opinión pública forman parte de estrategias mediáticas y políticas que buscan generar confusión e involucrar a terceros.

Por esta razón, enfatizó que no hay razón para angustiarse por el destino de las donaciones, garantizando que el proceso transparente de la entrega de la ayuda se terminará demostrando con el tiempo.

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¿Qué dijo el Profesor Salomón en El Klub de La Kalle sobre las especulaciones políticas?

Durante la entrevista en El Klub de La Kalle, la conversación no solo se centró en los recursos económicos del terremoto, sino también en el panorama gubernamental que enfrenta la coyuntura del desastre natural.

Salomón se refirió al mandatario Abelardo, recordando que pertenece al signo Leo y nació el 31 de julio de 1987 bajo el elemento fuego.

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Explicó que la ocurrencia del terremoto justo al inicio de su gestión representa una prueba de vida para demostrar su capacidad de liderazgo, compromiso y fortaleza institucional.

De acuerdo con el vidente, si el gobernante maneja el poder con mesura y evita el exceso de vanidad o mostrarse demasiado, podrá superar los ataques de sus opositores y lograr resultados importantes para la nación.

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Adicionalmente, el Profesor Salomón hizo un llamado a la audiencia de El Klub de La Kalle a no dejarse manipular por falsos profetas ni videos alarmistas que circulan sin fecha de grabación en redes sociales para asustar a la población.

Recomendó verificar la autenticidad de la información antes de caer en pánico y reiteró que el dinero de la asistencia humanitaria para los damnificados del sismo llegará a las personas que realmente lo necesitan.

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Mira la entrevista completa aquí: