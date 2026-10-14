Delicada advertencia del Profesor Salomón a la humanidad: "Estamos en los últimos tiempos"

Durante su participación en el programa El Klub de La Kalle, el tarotista y mentalista Profe Salomón, quien cuenta con más de 36 años de trayectoria en el mundo esotérico, generó gran impacto entre oyentes y seguidores al referirse a los acontecimientos globales y a las transformaciones energéticas de la Tierra.

En medio de la conversación, el vidente lanzó una delicada advertencia a la humanidad al asegurar que "estamos en los últimos tiempos".

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Si quieres comprender a qué se refiere esta afirmación y por qué no significa la destrucción inmediata del planeta, aquí te contamos todos los detalles que reveló en la entrevista.



¿Qué dijo el Profe Salomón sobre los últimos tiempos?

En la emisión en vivo de El Klub de La Kalle, el Profe Salomón respondió a la inquietud generalizada sobre fenómenos naturales, sismos y crisis sociales.



Ante las dudas del público, aclaró que al pronunciar la frase "estamos en los últimos tiempos", no se está refiriendo al fin del mundo físico ni a la aniquilación de la creación divina.

Según expuso en el programa, lo que está llegando a su término es una etapa astrológica conocida como la era acuariana, un ciclo o agenda de transformación que abarca hasta el año 2030.

El tarotista explicó que a lo largo de la historia las civilizaciones concluyen sus ciclos para dar paso a la renovación del mundo.

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En este periodo de transición, la humanidad se encuentra atravesando una fase de prueba debido a la resistencia de las personas a modificar sus actitudes y comportamientos frente a la vida.

¿Por qué el Profe Salomón afirma que el mundo está en transformación hasta el 2030?

El mentalista detalló en El Klub de La Kalle que el planeta se está "sacudiendo" para forzar un cambio en la conducta humana.

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Asimismo, sostuvo que diversos desastres y eventos climáticos actuales no obedecen únicamente a causas naturales, sino también a la intervención humana, señalando la realización de pruebas nucleares no anunciadas en zonas oceánicas como un factor que altera la energía terrestre y desencadena movimientos sísmicos e inundaciones.

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Adicionalmente, el Profe Salomón advirtió sobre el uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial.

Si bien reconoció que estas herramientas no son malas en sí mismas, indicó que en un lapso de cinco años podrían generar destrucciones si el ser humano continúa utilizándolas impulsado por el ego, la vanidad y el afán de poder.

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¿Quiénes superarán esta etapa según la predicción del Profe Salomón?

Al abordar la manera en que las personas deben enfrentar el ciclo que culmina en 2030, el Profe Salomón enfatizó en El Klub de La Kalle que únicamente quienes logren un despertar de conciencia y actúen con amor sincero desde el corazón superarán este periodo de prueba.

Aclaró que esta transformación no está ligada a dogmas religiosos ni a fanatismos, sino al desarrollo de la empatía, el buen trato con el prójimo y el cese de acciones dañinas hacia los demás.

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De acuerdo con sus declaraciones, mientras persistan los conflictos globales y la búsqueda de poder, cada individuo debe enfocarse en hacer el bien, abandonar la vanidad y asumir una conducta consciente en su entorno diario.

