Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
CAMBIO DE LOOK PIBE VALDERRAMA
PREDICCIÓN PAPÁ LEÓN
HIPÓTESIS CASO AYELEN SOFÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Delicada advertencia del Profesor Salomón a la humanidad: "Estamos en los últimos tiempos"

Delicada advertencia del Profesor Salomón a la humanidad: "Estamos en los últimos tiempos"

Durante su visita a El Klub de La Kalle, el reconocido tarotista explicó que la humanidad atraviesa un profundo proceso de transformación que se extenderá hasta el año 2030.

Predicciones del Profe Salomón en El Klub de La Kalle: ¿estamos en el fin de los tiempos?
Predicciones del Profe Salomón en El Klub de La Kalle: ¿estamos en el fin de los tiempos?
Foto: La Kalle y ChatGPT
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 14 de oct, 2026

Durante su participación en el programa El Klub de La Kalle, el tarotista y mentalista Profe Salomón, quien cuenta con más de 36 años de trayectoria en el mundo esotérico, generó gran impacto entre oyentes y seguidores al referirse a los acontecimientos globales y a las transformaciones energéticas de la Tierra.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

En medio de la conversación, el vidente lanzó una delicada advertencia a la humanidad al asegurar que "estamos en los últimos tiempos".
Puedes leer: Obispo que habría predicho temblor en Colombia reaparece y lanza una advertencia: “Vienen otros”

Publicidad

Últimas noticias

Joven en camiseta roja sentada dentro de un ataúd siendo abrazada por sus familiares tras despertar durante su velorio.
Virales

VIDEO: Joven despertó tras ser declarada muerta ocho horas antes; estaba en su ataúd

Pareja de novios tomados de la mano en una boda en relación al matrimonio que duró horas por infidelidad.
Virales

Matrimonio solo duró horas; novia fue infiel en el baño y pidió una indemnización

Si quieres comprender a qué se refiere esta afirmación y por qué no significa la destrucción inmediata del planeta, aquí te contamos todos los detalles que reveló en la entrevista.

¿Qué dijo el Profe Salomón sobre los últimos tiempos?

En la emisión en vivo de El Klub de La Kalle, el Profe Salomón respondió a la inquietud generalizada sobre fenómenos naturales, sismos y crisis sociales.

Ante las dudas del público, aclaró que al pronunciar la frase "estamos en los últimos tiempos", no se está refiriendo al fin del mundo físico ni a la aniquilación de la creación divina.

Según expuso en el programa, lo que está llegando a su término es una etapa astrológica conocida como la era acuariana, un ciclo o agenda de transformación que abarca hasta el año 2030.

Te puede interesar

El fenómeno de los 6 planetas y su impacto directo en los terremotos de la Tierra.
Horóscopo

"Como es arriba es abajo": Inquietante razón de los sismos según el Profesor Salomón

Ritual del vaso de agua al mediodía: Significado y beneficios según Salomón.
Horóscopo

¿Energías bajas en casa? Truco del Profesor Salomón para protegerte tras terremoto

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

El tarotista explicó que a lo largo de la historia las civilizaciones concluyen sus ciclos para dar paso a la renovación del mundo.

Publicidad

En este periodo de transición, la humanidad se encuentra atravesando una fase de prueba debido a la resistencia de las personas a modificar sus actitudes y comportamientos frente a la vida.

¿Por qué el Profe Salomón afirma que el mundo está en transformación hasta el 2030?

El mentalista detalló en El Klub de La Kalle que el planeta se está "sacudiendo" para forzar un cambio en la conducta humana.

Publicidad

Asimismo, sostuvo que diversos desastres y eventos climáticos actuales no obedecen únicamente a causas naturales, sino también a la intervención humana, señalando la realización de pruebas nucleares no anunciadas en zonas oceánicas como un factor que altera la energía terrestre y desencadena movimientos sísmicos e inundaciones.

Puedes leer: ¿Energías bajas en casa? Truco del Profesor Salomón para protegerte tras terremoto

Adicionalmente, el Profe Salomón advirtió sobre el uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial.

Si bien reconoció que estas herramientas no son malas en sí mismas, indicó que en un lapso de cinco años podrían generar destrucciones si el ser humano continúa utilizándolas impulsado por el ego, la vanidad y el afán de poder.

Publicidad

¿Quiénes superarán esta etapa según la predicción del Profe Salomón?

Al abordar la manera en que las personas deben enfrentar el ciclo que culmina en 2030, el Profe Salomón enfatizó en El Klub de La Kalle que únicamente quienes logren un despertar de conciencia y actúen con amor sincero desde el corazón superarán este periodo de prueba.

Aclaró que esta transformación no está ligada a dogmas religiosos ni a fanatismos, sino al desarrollo de la empatía, el buen trato con el prójimo y el cese de acciones dañinas hacia los demás.

Publicidad

De acuerdo con sus declaraciones, mientras persistan los conflictos globales y la búsqueda de poder, cada individuo debe enfocarse en hacer el bien, abandonar la vanidad y asumir una conducta consciente en su entorno diario.