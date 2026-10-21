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¿Cirugías en la celda? El impactante antes y después de alias Pichi que sacude al INPEC

Revelan el antes y después de alias Pichi tras presuntos procedimientos estéticos en su celda. Conoce las pruebas del nuevo escándalo que sacude al INPEC.

¿Cirugías en la celda? El impactante antes y después de alias Pichi que sacude al INPEC
¿Cirugías en la celda? El impactante antes y después de alias Pichi que sacude al INPEC
/Foto: Policía Naciona
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 21 de oct, 2026

Un nuevo y mayúsculo escándalo sacude al INPEC tras revelarse denuncias sobre presuntos lujos y beneficios médicos concedidos a Óscar Camargo Ríos, conocido como alias Pichi.

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El hombre, catalogado en su momento por las autoridades como el ‘Pablo Escobar de Bucaramanga’, habría transformado su celda de máxima seguridad en un quirófano improvisado para someterse a drásticos procedimientos estéticos, burlando por completo los controles penitenciarios del país.

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Las pruebas que delatan las cirugías en prisión

La polémica estalló tras conocerse una serie de registros oficiales y testimonios obtenidos por RCN, los cuales evidenciarían el ingreso irregular de cirujanos plásticos, enfermeras particulares e insumos médicos de alta gama al establecimiento carcelario donde se encuentra recluido.

Los reportes señalan que las visitas no contaban con las autorizaciones judiciales ni los requerimientos de salud obligatorios que exige la ley para este tipo de intervenciones en centros penitenciarios.

Puedes leer: Video: cronología del escape de alias Pichi, ¿información filtrada?

El foco de la indignación pública se ha centrado en el antes y el después de alias Pichi.

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Fotografías recientes del capo muestran cambios drásticos en su aspecto físico, especialmente en su rostro y contorno corporal, que no coinciden con la fisonomía registrada en sus reseñas judiciales previas.

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Fuentes internas del penal aseguran que los supuestos procedimientos se realizaron en absoluta reserva, aprovechando la complicidad de altos mandos y custodios que permitieron el ingreso del personal médico en horarios no permitidos.

¿Cirugías en la celda? El impactante antes y después de alias Pichi que sacude al INPEC
¿Cirugías en la celda? El impactante antes y después de alias Pichi que sacude al INPEC

Este hecho vuelve a poner en tela de juicio la transparencia y la seguridad dentro de las cárceles colombianas.

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Ante la gravedad de las denuncias, la Dirección General del INPEC anunció la apertura de una investigación disciplinaria interna para identificar y destituir a los funcionarios involucrados en este esquema de corrupción.

Asimismo, la Procuraduría General de la Nación asumirá el caso de forma preferente para determinar si existieron pagos de sobornos a cambio de permitir la entrada de los especialistas estéticos.

Puedes leer: Marcela Reyes aclara rumores sobre su vida privada tras visita conyugal
Mientras avanza la recolección de pruebas y bitácoras de ingreso, el país sigue consternado al ver cómo el ‘Pablo Escobar de Bucaramanga’ logró acceder a lujos médicos mientras cumple una condena por narcotráfico y concierto para delinquir.

¿Es la pareja de Marcela Reyes?

La famosa DJ y empresaria colombiana Marcela Reyes confirmó públicamente su relación sentimental y compromiso de bodas con Óscar Camargo Ríos, alias Pichi.

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Durante una serie de entrevistas exclusivas que encendieron las redes sociales, la artista reveló que conoció al polémico capo a través de sus familiares en un evento musical y que se enamoró de él cuando ya se encontraba tras las rejas, defendiendo su vínculo afectivo como una decisión estrictamente personal y de fe.

A pesar de las duras críticas y los constantes cuestionamientos sobre el origen de su patrimonio, Reyes ha sido tajante en asegurar que no recibe financiamiento de alias Pichi y que planea llegar al altar una vez él recupere su libertad.

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