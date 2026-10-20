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La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Fiscalía destapa la causa de muerte de Donovan Balanta tras un procedimiento policial

Fiscalía destapa la causa de muerte de Donovan Balanta tras un procedimiento policial

Las autoridades informaron sobre la captura de varios uniformados, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte de Donovan Balanta.

Donovan Balanta Paz y agentes del CTI en investigación por muerte tras procedimiento policial
Donovan Balanta Paz. Según el dictamen de Medicina Legal, su fallecimiento fue causado por una arritmia cardíaca producto de descargas eléctricas
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; pantallazo de la Fiscalía y redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 20 de oct, 2026

La Fiscalía General de la Nación reveló el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal sobre la muerte de Donovan Balanta, de 34 años, ocurrida durante un procedimiento de la Policía Nacional.

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De acuerdo con las investigaciones adelantadas por el ente acusador en conjunto con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), cuatro uniformados fueron capturados, mientras que se adelantan actuaciones relacionadas con un quinto agente.

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¿Cómo murió Donovan Balanta, según el dictamen de Medicina Legal?

Según explicó Deicy Jaramillo Rivera, delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía, en un video divulgado en redes sociales, el análisis forense concluyó que la muerte de Balanta fue causada por una arritmia cardíaca asociada a descargas eléctricas.

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“Medicina Legal manifiesta que la muerte se produce por una arritmia cardíaca por descargas eléctricas”, afirmó la funcionaria al referirse a los resultados del dictamen.

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Asimismo, el informe técnico evidenció quemaduras y lesiones traumáticas ocasionadas por golpes en distintas partes del cuerpo de la víctima. Estos hallazgos hacen parte de las pruebas que examinan las autoridades para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

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¿Qué ocurrió durante el procedimiento policial en el que murió Donovan Balanta?

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Los hechos ocurrieron el domingo 20 de septiembre en el barrio Caracolí, en la localidad de Ciudad Bolívar, en el límite entre Bogotá y Soacha. Hasta ese lugar llegaron unidades de la Policía para atender una disputa entre vecinos, situación que escaló a un enfrentamiento en el que intervino Balanta.

Durante el procedimiento, los uniformados inmovilizaron y esposaron al ciudadano. Según la información entregada por la Fiscalía, cuando se encontraba en esa condición, los agentes le propinaron golpes de puño y patadas en la cabeza y el abdomen. Además, habrían utilizado dos dispositivos Taser para aplicarle descargas eléctricas.

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Posteriormente, Donovan Balanta fue trasladado a la estación de Policía de Cazucá, donde, de acuerdo con la investigación, continuaron las agresiones físicas y las descargas eléctricas.

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Balanta murió el domingo 20 de septiembre, luego de ser reducido por uniformados de la Policía Metropolitana de Soacha
Balanta murió el domingo 20 de septiembre, luego de ser reducido por uniformados de la Policía Metropolitana de Soacha

Tras permanecer aproximadamente 20 minutos inconsciente en las instalaciones policiales, fue llevado al Hospital Cardiovascular Luis Carlos Galán de Soacha, donde llegó sin signos vitales.

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¿Qué pasará con los policías capturados por el caso de Donovan Balanta?

En una primera etapa de la investigación, se conoció que siete integrantes de la institución fueron apartados de sus cargos mientras avanzaban las pesquisas.

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Posteriormente, las autoridades individualizaron a cinco uniformados. Cuatro de ellos, un mayor, un subintendente y dos patrulleros, fueron capturados en procedimientos realizados en Soacha, Cundinamarca, y Barbosa, Santander.

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Captura de policias implicados en el caso de Donovan Balanta Paz por la Fiscalia
Captura de policias implicados en el caso de Donovan Balanta Paz por la Fiscalia
/Foto: CTI

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos presentará a los detenidos ante un juez de control de garantías. Según lo anunciado por la Fiscalía en un comunicado, afirmó que se les imputarán los delitos de homicidio y tortura, con circunstancias de agravación.

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En las audiencias también participará la Oficina de Asuntos Internacionales, con el propósito de evaluar los aspectos relacionados con la gravedad de las presuntas violaciones de derechos humanos en este caso.

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