Nacieron cuatrillizos idénticos en Medellín: sus nombres y el detalle que haría histórico el caso

Mariano, Maximiliano, Emiliano y Thiago nacieron este miércoles 21 de octubre en Medellín y protagonizan un caso que podría marcar un precedente en Colombia. Los cuatro hermanos son descritos como cuatrillizos monocigóticos, una condición excepcional en la que los bebés se desarrollan a partir de un único óvulo fecundado que se divide y da origen a cuatro embriones.

Los pequeños llegaron al mundo en la Clínica del Prado, en Medellín, donde su madre recibió acompañamiento médico para afrontar un embarazo considerado de alto riesgo. La familia, procedente de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, se trasladó hasta la capital de Antioquia para contar con atención especializada durante el nacimiento.

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De acuerdo con la información divulgada sobre el parto, la madre comenzó el trabajo de parto cerca del mediodía y, aproximadamente a las 4:00 p. m., nacieron los cuatro bebés. La llegada de los hermanos llamó la atención por las características de la gestación y por la posibilidad de que se trate de un caso sin antecedentes documentados en el país.



¿Por qué el nacimiento de estos cuatrillizos sería histórico en Colombia?

Aunque en Colombia ya se han registrado nacimientos de cuatrillizos, la particularidad de este caso estaría en su posible origen monocigótico. Es decir, no se trataría simplemente de cuatro bebés nacidos durante un mismo parto, sino de hermanos que se habrían desarrollado a partir de un solo óvulo fecundado.



En los embarazos múltiples pueden presentarse distintas combinaciones. Algunos bebés se originan cuando varios óvulos son fecundados de manera independiente; en otros casos, un embrión se divide durante las primeras etapas de su desarrollo. En esta última situación pueden nacer gemelos idénticos y, de forma mucho menos frecuente, producirse divisiones que den lugar a más embriones.

En el caso de Mariano, Maximiliano, Emiliano y Thiago, la información compartida señala que los cuatro serían genéticamente casi idénticos, debido a ese posible origen común. Esta característica es la que diferencia su nacimiento de otros casos de cuatrillizos y explica por qué ha generado interés.

Según los datos divulgados, no se conocen antecedentes documentados en Colombia de un nacimiento de cuatrillizos monocigóticos. Por eso, el caso podría convertirse en un acontecimiento sin precedentes en el país, aunque su carácter histórico debe entenderse con la precisión que exige la confirmación de los registros disponibles.

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#Colombia | Nacieron en Medellín los cuatrillizos idénticos luego de que sus padres llegaran del Bajo Cauca. El padre habló con Noticias Caracol y contó los detalles del parto que, por su complejidad, tuvo que practicarse en la capital antioqueña. Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉🏻 https://t.co/F8gBz2QpY9 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 22, 2026

Un embarazo de alto riesgo que requirió atención especializada

La familia de los cuatro bebés vive en Caucasia, Antioquia, pero viajó a Medellín para preparar el nacimiento con acompañamiento médico especializado. La decisión estuvo relacionada con las condiciones particulares del embarazo, pues una gestación de cuatro bebés requiere una evaluación cuidadosa para establecer el procedimiento más adecuado y atender las necesidades de la madre y de los recién nacidos.

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En este tipo de embarazos, el equipo médico debe valorar las condiciones de la gestación y organizar la atención del parto de acuerdo con los riesgos identificados. En este caso, la atención se realizó en la Clínica del Prado, donde nacieron los cuatro hermanos durante la tarde del miércoles.

La llegada de los pequeños también representa un acontecimiento especial para la pareja de Caucasia, que ahora tiene cuatro nuevos integrantes en su familia. Mariano, Maximiliano, Emiliano y Thiago son los nombres elegidos para los bebés, cuya historia ha despertado curiosidad por la singularidad de su posible origen.

