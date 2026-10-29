Revelan cómo luce actualmente Juan Carlos Suárez, condenado por la muerte de Jaime Esteban

Juan Carlos Suárez Ortiz fue condenado a 37 años y seis meses de prisión por la muerte del estudiante Jaime Esteban Moreno, un caso que conmocionó a Bogotá y que volvió a generar conversación tras conocerse el fallo judicial.

En medio de la atención que sigue despertando el proceso, comenzó a circular en redes sociales una fotografía que usuarios atribuyen a Suárez durante su paso por prisión, en la que aseguran que luce físicamente diferente.

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La imagen ha despertado curiosidad entre quienes han seguido el caso desde octubre de 2025.



Esta revelación se da luego de que en El Klub de La Kalle, en su especial judicial, se reconstruyera el caso de Jaime Esteban Moreno. En el programa se habló con el papá de la víctima y con abogados, además de reconstruir minuto a minuto todo lo ocurrido. Mira la historia completa:

¿Por qué fue condenado Juan Carlos Suárez?

El nombre de Juan Carlos Suárez Ortiz volvió a ocupar titulares después de que, el 19 de octubre de 2026, un juez de Bogotá emitiera una sentencia condenatoria en su contra y contra Ricardo Rafael González Castro.

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Ambos recibieron una pena de 37 años y seis meses de prisión por el homicidio agravado de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, de acuerdo con los reportes publicados sobre la decisión judicial.

Los hechos se remontan a la madrugada del 31 de octubre de 2025, cuando Jaime Esteban salió de un establecimiento nocturno ubicado en el sector de Chapinero, en Bogotá.

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Tras una confrontación, fue perseguido y golpeado. Las lesiones que sufrió, entre ellas un trauma craneoencefálico severo, provocaron su muerte.

El caso generó conmoción por las circunstancias en las que ocurrió la agresión y por los videos y testimonios que hicieron parte de la investigación. Desde entonces, familiares, amigos y personas que siguieron el proceso han estado pendientes de cada avance judicial.

La sentencia conocida en octubre de 2026 representa una nueva etapa del proceso. No obstante, la decisión fue apelada por la Fiscalía y los representantes de las víctimas, quienes buscan que se revise la pena impuesta y que la condena sea superior a la establecida en primera instancia.

https://t.co/u5qu6j1fVy — La pendiente (@PendienteLa) October 30, 2026

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La foto de Juan Carlos Suárez que circula en redes sociales

En medio de la repercusión de la sentencia, usuarios comenzaron a compartir una fotografía que identifican como una imagen reciente de Juan Carlos Suárez. En las publicaciones, algunas personas comentan que su aspecto habría cambiado durante el tiempo que lleva privado de la libertad.

Antes de que su nombre quedara ligado al caso de Jaime Esteban Moreno, Juan Carlos Suárez Ortiz estudiaba Ingeniería Mecánica en la Universidad de los Andes.

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Según la información conocida sobre su perfil, ingresó becado después de obtener uno de los mejores puntajes del Icfes en su colegio. Para el momento de los hechos, tenía 27 años.

Suárez fue vinculado al proceso judicial junto con Ricardo Rafael González Castro por lo ocurrido durante la madrugada de Halloween de 2025. La investigación se centró en la persecución y la agresión que sufrió el estudiante universitario después de salir de un bar en Bogotá.

Con la condena anunciada en octubre de 2026, el caso tuvo uno de sus avances judiciales más importantes. Aun así, las apelaciones presentadas por la Fiscalía y los representantes de las víctimas mantienen abierta la discusión sobre la pena que debería imponerse.