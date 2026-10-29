Jaime Moreno era temeroso y hablaba con los ojos; emotivo pronunciamiento de su padre

La historia de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un joven de 20 años que cursaba séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes, conmocionó a Bogotá. El estudiante murió tras ser víctima de una agresión a la salida de una celebración de Halloween en la localidad de Chapinero.

En entrevista con El Klub de La Kalle, su padre, Jaime Alberto Moreno, recordó algunos de los momentos más significativos de su vida y habló sobre la personalidad de su hijo, a quien describió como un joven tranquilo, alejado de los conflictos y caracterizado por su calidez humana desde la infancia.

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¿Cómo recuerda el papá de Jaime Moreno a su hijo?

Durante la conversación, Jaime Alberto evocó con emoción los primeros años de su hijo y la alegría que representó su llegada a la familia.

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“Esteban llega a darle alegría a ese hogar, un niño sencillamente tranquilo, hermoso desde pequeño... fue siempre de muy pocas palabras. Hablaba con los ojos y con las acciones”, recordó entre lágrimas.

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El padre también destacó el comportamiento de Jaime Esteban durante su etapa escolar y su relación con la familia. Según contó, nunca tuvo que recurrir a castigos ni a llamados de atención por problemas de conducta.

Papá de Jaime Moreno recuerda momento en que lo vio por última vez: "No reacciona" Foto: Redes sociales y La Kalle

“Jaimito siempre fue un niño tranquilo, nunca tuvimos un problema de una llamada de atención en el colegio... nunca tuve que castigarlo, nunca tuve que levantarle la voz”, expresó.

Asimismo, explicó que los desacuerdos familiares solían resolverse mediante el diálogo. En lugar de recurrir a discusiones o reprimendas, encontraban espacios para conversar, incluso durante desayunos o almuerzos.

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¿Qué más recordó el papá de Jaime Moreno sobre su hijo?

Jaime Alberto también resaltó la responsabilidad y la organización que caracterizaban al estudiante, especialmente en sus compromisos académicos.

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Según relató, la noche anterior a la celebración de disfraces en el establecimiento Before Club, Jaime Esteban se quedó despierto hasta tarde para adelantar sus trabajos universitarios y dejar sus obligaciones al día.

El padre señaló, además, que esa habría sido la primera vez que el joven asistía a un evento social de este tipo sin la compañía de su hermano.

¿Cómo ocurrió la agresión contra Jaime Moreno?

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Los hechos se registraron durante la madrugada del 31 de octubre, en inmediaciones de la carrera 15, en Chapinero. De acuerdo con la información conocida sobre el caso, el estudiante y uno de sus amigos salieron del bar Before Club y, tras un primer altercado en un establecimiento cercano, Jaime fue agredido.

En el caso fueron señalados Juan Carlos Suárez y Ricardo González como los principales agresores, mientras que Kleidemar Paola Fernández fue vinculada a los hechos por su presunta participación.

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Debido a la gravedad de las lesiones, el joven fue trasladado al Hospital Simón Bolívar, donde recibió atención médica de urgencia y fue sometido a un procedimiento de descompresión cerebral. Sin embargo, falleció como consecuencia de las heridas sufridas.

Orden de captura contra mujer de disfraz azul, clave en el caso de Jaime Esteban Moreno /Foto: redes sociales

En el ámbito judicial, según la información suministrada, el Juzgado 801 Penal del Circuito de Bogotá impuso en primera instancia una condena de 37 años y seis meses de prisión contra los dos hombres por el delito de homicidio agravado. La decisión fue apelada por la representación de las víctimas, que busca un aumento de la pena.

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Por su parte, Kleidemar Paola Fernández permanece prófuga, de acuerdo con los datos del caso, y cuenta con una circular roja de Interpol para facilitar su localización y captura internacional.