Alexander Haskin, actor estadounidense que tuvo apariciones en producciones como ‘You’, de Netflix, y ‘The Rookie’, falleció a los 38 años después de ser encontrado en el océano, cerca del muelle de Santa Mónica, en California.

El hecho ocurrió el lunes 16 de noviembre de 2026 y actualmente es objeto de una investigación por parte de las autoridades.

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El caso ha llamado la atención no solo por la muerte del artista, sino también por las versiones que comenzaron a circular sobre lo que habría ocurrido antes de que fuera encontrado en el agua.



Inicialmente, algunos reportes señalaron que el hombre habría protagonizado una discusión con una mujer en la zona turística. Sin embargo, la Policía de Santa Mónica salió a aclarar esta información y aseguró que las grabaciones de seguridad contradicen esa versión.



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De acuerdo con los primeros datos oficiales, los servicios de emergencia recibieron una alerta alrededor de las 4:06 de la tarde por la presencia de un hombre en el agua, cerca del extremo occidental del muelle.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Alexander Haskin?

Una de las primeras versiones que circuló sobre el fallecimiento del actor señalaba que habría llegado al muelle acompañado de una mujer y que ambos protagonizaron una discusión que habría terminado en una agresión física.

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No obstante, las autoridades de Santa Mónica aclararon que esa información no coincidía con los resultados de las primeras verificaciones.

"Las pruebas demuestran que el hombre estaba solo y no interactuó con nadie en el periodo inmediatamente anterior al incidente", explicó el funcionario.

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De esta manera, la Policía descartó el supuesto altercado con una mujer que había sido mencionado en los primeros reportes.

Por ahora, las circunstancias del fallecimiento continúan bajo investigación. Además, el Departamento de Medicina Forense del Condado de Los Ángeles mantiene pendiente la determinación oficial de la causa y la manera de muerte, mientras avanza la revisión del caso.

Alexander Haskin, actor de ‘You’ y ‘The Rookie’, murió a los 38 años

¿Quién era Alexander Haskin, actor de ‘You’?

Alexander Haskin tenía 38 años y había conseguido participar en diferentes producciones de televisión estadounidense.

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Aunque no era uno de los protagonistas de las historias, tuvo apariciones en series reconocidas por el público internacional.

Una de ellas fue ‘You’, producción de Netflix que cuenta con varias temporadas y que logró reconocimiento entre los seguidores de las historias de suspenso.

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También participó en ‘The Rookie’, serie de televisión de la cadena ABC, y en ‘Mayans M.C.’, producción que hizo parte de la programación de FX.

Sin embargo, su trayectoria profesional no estuvo limitada a la actuación. Antes de desarrollar su carrera en el entretenimiento, Haskin sirvió en las Fuerzas de Seguridad de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

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Alexander Haskin, actor de ‘You’ y ‘The Rookie’, murió a los 38 años

Después de su paso por el servicio militar, se dedicó al acondicionamiento físico y la nutrición deportiva.

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Trabajó como entrenador personal y preparador físico, actividades que combinaba con sus proyectos relacionados con la actuación.

Su padre recordó que Alexander también había estudiado música en Long Beach City College, en California, antes de incorporarse a las Fuerzas Armadas.

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Por ahora, las autoridades de Santa Mónica continúan recopilando información sobre lo ocurrido el 16 de noviembre, mientras el Departamento de Medicina Forense adelanta los procedimientos correspondientes para establecer oficialmente las circunstancias de su fallecimiento.