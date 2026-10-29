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Papá de Jaime Moreno recuerda momento en que lo vio por última vez: "No reacciona"

El padre del estudiante de la Universidad de los Andes reconstruye minuto a minuto el ataque sufrido por su hijo a la salida de una discoteca en Chapinero.

Papá de Jaime Moreno recuerda momento en que lo vio por última vez: "No reacciona"
Papá de Jaime Moreno recuerda momento en que lo vio por última vez: "No reacciona"
Foto: Redes sociales y La Kalle
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 29 de oct, 2026

Si sigues de cerca la actualidad judicial en Bogotá, seguro recuerdas la tragedia ocurrida en la localidad de Chapinero durante la celebración de Halloween.

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Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un joven de 20 años y estudiante de séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes, perdió la vida tras recibir una brutal golpiza en la vía pública.

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¿Cuándo fue la última vez que padre de Jaime Moreno lo vio?

Jaime Moreno relató cómo se enteró de la agresión y describió los angustiosos momentos que vivió desde su llegada al centro asistencial. Alrededor de las 4:03 a. m., su hijo David Alberto lo llamó llorando para informarle que Jaime Esteban había sido ingresado al hospital.

El padre llegó al Hospital de Chapinero a las 4:10 a. m., donde los médicos le entregaron un diagnóstico preliminar devastador: el joven presentaba muerte cerebral, una grave inflamación del cerebro, fracturas en el cráneo y una hemorragia interna severa.

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Debido a la complejidad de su estado, a las 4:40 a. m. trasladaron a Jaime Esteban en una ambulancia hacia el Hospital Simón Bolívar.

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A las 7:20 a. m., el neurocirujano a cargo le explicó al padre la necesidad de realizar una intervención quirúrgica de descompresión cerebral de máxima urgencia.

La hemorragia interna estaba aumentando de forma crítica la presión intracraneal, ya que el hueso del cráneo no permitía que los músculos y tejidos inflamados se expandieran.

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Durante esta cirugía, los especialistas le retiraron una parte del hueso del cráneo para liberar la presión y, según reveló el propio padre, le alojaron temporalmente dicho fragmento óseo en el estómago para mantenerlo con tejido vivo, con la esperanza de reconstruirle la cavidad craneal en el futuro.

A las 9:50 a. m., el padre pudo ingresar a la sala de cuidados intensivos para verlo. Aunque Jaime Esteban había logrado sobrevivir al procedimiento de descompresión, permanecía en estado de coma profundo.

A pesar del monitoreo constante y de los esfuerzos del equipo médico, el organismo del estudiante no resistió y falleció a las 6:57 p. m. de ese mismo 31 de octubre.

¿Qué le pasó a Jaime Esteban Moreno en Chapinero la noche de Halloween?

Para entender este hecho, debes ubicarte en la madrugada del 31 de octubre. Jaime Esteban asistía por primera vez a una fiesta de disfraces organizada por estudiantes universitarios en el establecimiento Before Club, ubicado en el sector de la calle 64 con carrera 15, en Chapinero.

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Según contó su familia, el joven había planificado asistir a este evento con casi tres meses de anticipación y acudió acompañado por 15 compañeros de su facultad.

La fiesta concluyó entre las 2:30 a. m. y las 3:00 a. m.. Al salir, Jaime Esteban intentó tomar un taxi en compañía de su amigo Juan David. Al no encontrar transporte disponible, caminaron hacia un establecimiento Oxxo sobre la calle 64 alrededor de las 3:30 a. m.

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En ese punto se registró un primer incidente: una mujer vestida con un disfraz azul, identificada posteriormente como Cleidemar Paola Fernández, señaló a Jaime Esteban ante sus acompañantes diciendo "Es él el de la discoteca".

De inmediato, un hombre identificado como Juan Carlos Suárez, quien llevaba la cara pintada de rojo, le propinó un golpe en la nuca al estudiante.

Cuando el amigo de Jaime preguntó la razón de la agresión, la respuesta del atacante fue una amenaza directa: "Piérdanse de aquí o los casco".
Puedes leer:Fiscalía revela escritos contra los señalados por el fallecimiento de Jaime Esteban Moreno

Buscando evitar conflictos, Jaime Esteban y Juan David se retiraron del lugar y caminaron en dirección a la carrera 15. Sin embargo, apenas seis minutos después, a las 3:36 a. m., fueron alcanzados por sus agresores.

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Según los testimonios recopilados en la investigación, la mujer incitó a Juan Carlos Suárez a continuar la agresión. Un segundo sujeto, identificado como Ricardo González y disfrazado con orejas de conejo, llegó por la espalda y le propinó a Jaime Esteban una patada violenta que lo derribó al piso.

¿Qué dijo el papá de Jaime Moreno sobre el momento en que su hijo dejó de reaccionar?

El padre de la víctima reconstruyó la brutalidad con la que los agresores continuaron el ataque cuando Jaime Esteban ya se encontraba indefenso en el suelo.

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Ambos hombres le propinaron patadas en la cabeza, la cara y el tórax, descargando todo el peso de su cuerpo sobre el cráneo del estudiante.

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La golpiza se prolongó por cerca de un minuto y medio, mientras la víctima y su amigo suplicaban que no le pegaran más.

Los atacantes no se detuvieron hasta que se percataron de que Jaime Esteban ya no reaccionaba y se encontraba tendido sobre la vía pública en medio de un abundante sangrado. En ese instante, los agresores abandonaron el lugar caminando como si nada hubiera pasado.

Un reciclador que transitaba por la zona corrió a buscar ayuda a un hospital cercano. A las 3:45 a. m., una patrulla de la Policía Nacional llegó al sitio y, ante la extrema gravedad del joven, lo trasladó de urgencia hacia el Hospital de Chapinero.

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El padre destacó que, gracias a la rápida intervención de la policía y del amigo de su hijo, el estudiante no falleció en el andén, lo que evitó un trauma aún mayor para la familia.

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