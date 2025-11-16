Jueza revela golpe certero y fatídico que Ricardo González le habría dado a Jaime Esteban

La decisión fue contundente: Ricardo Rafael González deberá enfrentar su proceso privado de la libertad. La jueza sexta de control de garantías de Bogotá acogió la solicitud de la Fiscalía y ordenó su reclusión en centro carcelario, al considerar que su comportamiento durante los hechos y después de ellos justifica una medida preventiva estricta.

González, de 23 años, está señalado como uno de los responsables de la agresión que terminó con la vida de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de 20 años de la Universidad de los Andes, quien no logró recuperarse tras el ataque ocurrido en la madrugada del 31 de octubre.

Los detalles se conocieron durante una audiencia cargada de testimonios, cronologías y análisis del comportamiento del procesado en las horas posteriores al hecho.



La Fiscalía insistió en que no se trató de un acto impulsivo, como intentó argumentar la defensa, sino de una conducta peligrosa y sostenida. Según la delegada del ente acusador, el joven representaba un riesgo para la comunidad y existía la posibilidad de que no regresara al proceso si quedaba en libertad.

Además, se presentaron declaraciones que dejaban ver su comportamiento al enterarse del fallecimiento del estudiante, lo que reforzó la tesis de que era necesaria una medida intramural.

La jueza no solo avaló la petición, sino que fue más allá al describir la contundencia del ataque. Durante la audiencia señaló que, en casos como este, los golpes dirigidos a zonas vitales no pueden verse como simples actos de intolerancia. Para ella, la gravedad de lo ocurrido no deja espacio a interpretaciones menores: lo ocurrido fue una agresión que, desde el primer instante, puso en riesgo la vida del estudiante.

El pronunciamiento más fuerte de la jueza llegó cuando afirmó: “Quien patea la cabeza de un ser humano no puede alegar que no previó el resultado mortal”.

La defensa, encabezada por la abogada Marcela López, anunció inmediatamente que apelará la decisión. Sostuvo que su cliente no tenía intención de causar un desenlace fatal y que el comportamiento posterior al hecho debe ser analizado nuevamente. Sin embargo, la jueza mantuvo su postura frente al riesgo procesal y la contundencia de las pruebas presentadas.

¿Quién es el segundo agresor del estudiante de Los Andes?

Jueza revela golpe fatídico que Ricardo González le habría dado a Jaime Esteban

El momento clave del caso quedó expuesto cuando la jueza describió el impacto que, según las pruebas, dejó a Jaime Esteban sin reacción. Durante la audiencia, explicó que los elementos recopilados muestran que la caída de la que el estudiante no volvió a levantarse jamás fue consecuencia directa del golpe atribuido a González.

La jueza fue enfática al asegurar que, aunque en la segunda agresión participaron dos personas, el golpe inicial que dejó inconsciente a Jaime Esteban fue responsabilidad de Ricardo González. A partir de ese momento, el joven universitario no recuperó la conciencia.

En su intervención, la jueza también recordó que la Fiscalía logró establecer que la víctima quedó en total indefensión después de ese impacto. La reconstrucción del caso indica que, aunque hubo más agresiones después, el golpe certero que marcó todo ocurrió en el primer instante y fue determinante en el resultado final del ataque.

#Atención | “Después del fuerte golpe de Ricardo Rafael González, la víctima —Jaime Esteban Moreno— no se volvió a levantar jamás”, aseguró la juez sexta Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá. Agregó que el asesinato fue “el extremo máximo de la crueldad”… pic.twitter.com/PLAnN7Prpv — W Radio Colombia (@WRadioColombia) November 14, 2025

