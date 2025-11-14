Envían a la cárcel a Ricardo González por muerte de Jaime Esteban Moreno; la defensa apeló

La situación de Ricardo González volvió a quedar bajo el foco público luego de que se revelaran detalles sobre lo que habría ocurrido cuando se enteró del fallecimiento de Jaime Esteban Moreno.

La reconstrucción del momento fue compartida durante la audiencia de medida de aseguramiento del 13 de noviembre, en la que Fiscalía y defensa expusieron nuevos elementos del caso que ocurrió en Bogotá y que ha conmocionado al país.

Según presentó la defensa del joven de 22 años, ese sábado 1 de noviembre, cerca de 30 horas después de la fuerte agresión registrada en videos, Ricardo González llegó a su trabajo, un puesto de comidas rápidas ubicado en el centro de la ciudad. Allí fue recibido por su jefe, identificado con las iniciales J. C. G., quien terminó convirtiéndose en una pieza clave al narrar cómo habría sido el comportamiento del señalado en ese momento determinante.



La abogada Marcela López explicó ante la jueza que el testimonio del empleador fue determinante: notó al joven visiblemente afectado, distinto a su actitud habitual. En su declaración aseguró que lo vio desanimado y que incluso le llamó la atención por el desorden del negocio. Minutos después, al regresar, lo encontró llorando.

Al verlo así, el jefe le preguntó qué le pasaba, y González habría respondido mostrando una fotografía relacionada con el caso. Ese, según la defensa, fue el instante exacto en el que conoció que Jaime Esteban había perdido la vida. López insistió en que esa reacción debía ser tenida en cuenta por la jueza para valorar su conducta posterior y las decisiones que tomó antes de presentarse ante las autoridades.

La jueza de control de garantías finalmente tomó una decisión contundente: Ricardo González deberá ir a un centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra. Para la funcionaria, las evidencias reunidas hasta ahora, los testimonios clave y la fuerza de las imágenes conocidas públicamente justifican que el joven permanezca privado de la libertad durante la investigación.

En su intervención, la jueza resaltó la gravedad de lo ocurrido aquella noche, calificando el registro visual como uno de los elementos más determinantes para tomar la decisión. También señaló que, por la naturaleza del caso y la forma en que ocurrieron los hechos, no era viable permitir que González continuara el proceso en libertad.

Además, indicó que mantenerlo recluido garantiza su comparecencia a las siguientes audiencias y protege el desarrollo del proceso judicial, que sigue en etapa temprana y del cual aún falta por conocer más detalles, especialmente los relacionados con los otros involucrados.

La funcionaria concluyó explicando que la medida de aseguramiento no es una sentencia, sino una precaución mientras avanza la investigación. De esta manera, González fue enviado a un establecimiento penitenciario, donde permanecerá mientras la Fiscalía completa su trabajo y el caso continúa su curso.