Mujer de disfraz azul fue a buscar a Ricardo González a puesto de perros: "Se voló el HP"

La investigación por el caso de Jaime Esteban Moreno sigue revelando nuevos detalles sobre lo que ocurrió tras la agresión que le costó la vida al joven estudiante de la Universidad de Los Andes. En las últimas horas, un testimonio entregado por la Fiscalía reveló el comportamiento de una mujer clave en los videos de aquella noche de Halloween: la mujer del disfraz azul.

El relato fue dado por el exjefe de Ricardo Rafael González Castro, el segundo implicado en el caso, quien trabajaba en un food truck ubicado en el centro de Bogotá.

Según su testimonio, horas después del ataque, González llegó visiblemente afectado y con el celular en la mano, mostrándole una foto de tres personas capturadas. En ese momento, ya sabía que la Policía estaba tras la pista de una cuarta persona: él mismo.



El exjefe relató que la mañana del 2 de noviembre, apenas un día después de los hechos, una mujer llegó al puesto de trabajo de González preguntando por él.

“Llegó preguntando por Ricardo y yo le dije que ya no trabajaba acá”, declaró ante los investigadores.

Lo que más llamó la atención fue la reacción de la mujer, que según el testigo, era la misma persona del disfraz azul que apareció en los videos de la noche del ataque y que había sido retenida por unas horas, pero liberada poco después. Su respuesta fue contundente:“Ya se voló ese H.P.”

Esa frase, junto con su actitud alterada, reforzó la hipótesis de que tanto ella como Ricardo González sabían que la Policía ya los estaba buscando por los hechos ocurridos en la madrugada del 31 de octubre en la calle 64 con carrera 15, en el norte de Bogotá.

Exjefe de Ricardo González rompe el silencio

Pero el testimonio no terminó ahí. El dueño del negocio también afirmó que la mujer del disfraz azul le comentó que la pareja de Ricardo González también estaba presente durante el ataque a Jaime Esteban.

Esa revelación abrió una nueva línea dentro de la investigación de la Fiscalía, que ahora busca identificar plenamente a una tercera mujer para conocer su versión y determinar si tuvo algún grado de participación o conocimiento sobre lo ocurrido.

Mientras tanto, Ricardo González Castro continúa detenido de manera preventiva por orden de un juez, mientras avanzan las audiencias en su contra. La Fiscalía sostiene que las pruebas recopiladas, entre ellas videos, testimonios y análisis de comunicaciones, lo ubican directamente entre los participantes de la agresión que terminó con la vida del estudiante de Los Andes.

La versión del exjefe que vio llorando a Ricardo González

El exjefe de González también contó que, el día siguiente al ataque, lo encontró llorando con un celular en la mano, claramente afectado. Según su versión, Ricardo González le mostró la foto de los capturados y admitió que había estado con ellos. A partir de ese momento, el hombre comprendió la gravedad de la situación.

Ese testimonio, junto al episodio con la mujer del disfraz azul, ha sido una pieza clave para entender cómo reaccionaron los implicados tras el ataque y cómo intentaron mantenerse ocultos mientras las autoridades intensificaban su búsqueda.