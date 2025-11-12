Jueza se quiebra al relatar que Jaime Esteban no se defendió: "Caminaba con miedo"

La jueza 67 con función de garantías ordenó medida de aseguramiento intramural contra Juan Carlos Suárez Ortiz, uno de los principales señalados en la muerte del estudiante Jaime Esteban Moreno, de 20 años, ocurrida el pasado 31 de octubre en Bogotá. La decisión se tomó luego de que la Fiscalía presentara pruebas contundentes que vinculan al joven con los hechos que acabaron con la vida del estudiante.

“Una persona en libertad, de las condiciones de Juan Carlos Suárez Ortiz, pone en peligro a la comunidad”, dijo la togada, negando la petición de su defensa que pedía casa por cárcel al argumentar que Suárez era cabeza de familia y vivía con su madre y su abuela.Con tono firme, la jueza manifestó:

“La medida aquí procedente es la detención preventiva en establecimiento carcelario”. Según la autoridad, Suárez deberá responder por homicidio doloso agravado, y permanecerá en un centro de reclusión mientras avanza el proceso judicial.



Durante su intervención, la jueza describió la violencia con la que fue atacado Jaime Esteban.

“Se trató de una agresión colectiva, sin provocación ni riesgo real que lo justificara. El homicidio no se justifica bajo ningún punto de vista”. A lo largo de su argumentación, su voz se quebró al recordar que Jaime Esteban fue perseguido, derribado y golpeado repetidamente.

“Con miedo caminaba Jaime Esteban por la calle… no se defendía, ya yacía inerme en el piso”. Para la funcionaria judicial, mantener en libertad a Suárez sería un riesgo inminente, pues demostró un desprecio total por la vida.

“Cuando se ve a una persona agonizando en el piso y convulsionando, y así se devuelve a seguirle suministrando golpes… se cumple lo que él prometió: ‘acabar con él’. Luego se jacta de lo que hizo y dice: ‘nos tenemos que ir’”.

Incluso, una testigo identificada como Emperatriz Carreño declaró que Suárez regresó y le dio dos patadas en la parte superior del cuerpo cuando la víctima ya no reaccionaba.

Jueza le lanza duro regaño a Juan Carlos Suárez

La jueza también leyó apartes del informe médico que describió el estado crítico en el que llegó Jaime Esteban a urgencias. Presentaba múltiples traumas en el cráneo, golpes severos en el abdomen y pecho, además de edema en la cabeza y sangrado bucal.

“Ingresó con Glasgow 5/15, un coma severo. Requirió intubación inmediata y reanimación durante 25 minutos, pero no respondió. Se declaró su fallecimiento”. La Fiscalía solicitó una condena entre 480 y 600 meses de prisión, es decir, entre 40 y 50 años, en caso de ser hallado culpable. La jueza reconoció el trabajo del ente investigador por la solidez de las pruebas recolectadas.

"Juan Carlos no ha mostrado arrepentimiento”: consideraciones de la jueza

El cierre de la audiencia estuvo marcado por las palabras más emotivas de la jueza, quien no ocultó su conmoción al describir el comportamiento del procesado.

“En ningún momento ha develado arrepentimiento sobre lo que pasó”, afirmó. Mientras repasaba los videos, testimonios y pruebas del expediente, su voz reflejó indignación. “El ataque fue premeditado y sin razón aparente. Se aprovechó la ventaja numérica, los disfraces y la confusión de la noche para agredir a un joven que no quería pelear”, explicó.

A la jueza se le quebró la voz al describir que Jaime Esteban Moreno no quería pelear, no buscaba defenderse ni seguir las provocaciones, y que, evidentemente, estaba indefenso. Sus palabras provocaron lágrimas en el padre del joven, presente en la audiencia.

Calificó lo ocurrido como “un hecho de crueldad, atrocidad, inhumanidad y violencia despiadada”, señalando que Suárez no solo atacó, sino que se enorgulleció de hacerlo. También hizo alusión al disfraz que llevaba, Darth Maul, describiéndolo como “un hombre de la oscuridad que destruye”.