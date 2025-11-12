Filtran grave antecedente de Ricardo González, involucrado en el caso de Jaime Moreno

La Fiscalía General de la Nación, durante la judicialización de Ricardo González, imputado por el homicidio agravado del estudiante Jaime Moreno reveló nuevos detalles cruciales sobre el perfil del acusado y su participación determinante en la brutal agresión, donde reveló un antecedente que tenía el implicado.

Durante la audiencia de judicialización de Ricardo González la Fiscalía reveló argumentos para sustentar la solicitud de detención preventiva y la imputación por homicidio doloso agravado. Esto tras que el segundo implicado decidió no aceptar los cargos formulados en primera instancia.

A lo largo de la audiencia la delegada fiscal, Elsa Cristina Reyes, expuso el historial personal de Ricardo González, donde señaló que este había tenido dificultades con un exceso de consumo de alcohol, tanto es así que señaló que fue el uso de estas bebidas agravantes en su conducta al punto que llegó a perder empleos.



Presentando este antecedente como parte de la justificación para solicitar la reclusión intramural de Ricardo González, esto también para describir varios aspectos de lo ocurrido en la madrugada de este 31 de octubre en Chapinero, donde Jaime Moreno terminó perdiendo la vida.



¿Qué más se mencionó en la audiencia de Ricardo González?

La Fiscalía también comentó que Ricardo González actuó "en conjunto con Juan Carlos Suárez para atacar al joven estudiante". Donde explicó que este le propinó un puño a la víctima, fue interrumpida, la acción violenta se reanudó minutos después. Para después mencionar que hubo un acuerdo entre los dos para seguir golpeando a Jaime Moreno.

Tras un segundo golpe de Suárez, la víctima logró ponerse de pie. Sin embargo, la Fiscalía explicó que Ricardo González “le propinó una patada en la espalda de tal fuerza que lo dejó tendido en el suelo sin poder levantarse nuevamente”. Donde la ente acusadora mencionó que la víctima ya estaba indefensa.

Sumado a eso, La Fiscalía mencionó que ambos hombres continuaron golpeando a la víctima con patadas dirigidas “principalmente a la cabeza y el tórax”. Los agresores mantuvieron la violencia a pesar de que la víctima presentaba un "sangrado abundante por nariz, ojos, boca y signos de ahogo con su propia sangre”.

Ante esta situación, la fiscal Reyes solicitó a la jueza una pena que oscila entre los 400 y 600 meses de prisión (equivalente a 33 a 50 años), esto mientras se confirmóla detención de Juan Carlos Suárez por el homicidio de Jaime Moreno.

