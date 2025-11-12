Exjefe de Ricardo González revela dato que terminó de hundirlo: "Lo encontré llorando"

El caso de Jaime Esteban Moreno, el joven universitario de 22 años que perdió la vida tras una brutal golpiza en la madrugada del 31 de octubre, sigue revelando detalles que estremecen al país. Durante la audiencia contra Ricardo Rafael González Castro, segundo implicado en la investigación, la Fiscalía General de la Nación presentó un nuevo testimonio que podría ser clave para entender lo que pasó después del ataque.

La fiscal delegada Elsa Reyes relató ante el juez lo que descubrieron los agentes de la Policía Judicial tras visitar el lugar donde González trabajaba: un food truck ubicado en el centro de Bogotá, cerca del sitio donde ocurrieron los hechos. Allí, su exjefe entregó un testimonio que llamó la atención por el estado emocional en el que lo encontró.

Según lo narrado por el hombre, “yo llegué y encontré a Ricardo González llorando con un celular en la mano”. El testigo contó que, en ese momento, González le mostró una fotografía donde aparecían tres personas capturadas. Al preguntarle si él estaba con ellos, respondió que sí, dejando en evidencia que era consciente de su implicación en el ataque.

Lo más revelador, según el ente acusador, es que González ya sabía que las autoridades estaban tras la pista de una cuarta persona y reconoció que se trataba de él. Ese detalle, confirmado en plena audiencia, fortaleció la hipótesis de la Fiscalía sobre su participación directa en los hechos que terminaron con la vida de Jaime Esteban Moreno.

Horas después, cuando la noticia ya circulaba en medios, el joven habría borrado mensajes de su celular y dejado de presentarse al trabajo. El exjefe aseguró que “nunca volvió a verlo”, pero la imagen de aquel momento le quedó grabada: un muchacho angustiado, con la mirada perdida y las manos temblando mientras sostenía su teléfono.

Durante la audiencia, este relato fue leído palabra por palabra por la fiscal delegada, dejando un silencio en la sala. El hecho de que el exjefe describiera a González llorando y nervioso pocas horas después del ataque le dio un nuevo matiz al caso, mostrando la presión emocional y la conciencia de lo ocurrido por parte del implicado.

El ente acusador señaló que ese comportamiento coincide con el momento en que empezaron a circular las imágenes y videos del ataque en redes sociales y medios, por lo que González habría comprendido la magnitud de los hechos y la inminencia de su captura.

Por ahora, la Fiscalía sigue consolidando las declaraciones de testigos, videos de cámaras de seguridad y peritajes médicos para esclarecer completamente el ataque que acabó con la vida de Jaime Esteban Moreno, en medio de una noche que se suponía de celebración.