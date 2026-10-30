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La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Crudos detalles de cómo preso acabó con la vida de su pareja en cárcel La Modelo

Crudos detalles de cómo preso acabó con la vida de su pareja en cárcel La Modelo

El ente acusador señaló que el sujeto habría sometido a su pareja a un patrón de violencia, intimidación y control que se habría prolongado durante dos años.

Detalles del crimen en la cárcel La Modelo
La Modelo, cárcel de Bogotá donde se registraron los crudos detalles de lo ocurrido
Foto: imágenes tomadas de AFP y
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 30 de oct, 2026

La Fiscalía General de la Nación entregó nuevos detalles sobre la muerte de una mujer al interior de la cárcel La Modelo de Bogotá, ocurrida durante una jornada de visitas autorizadas el pasado 22 de agosto de 2026.

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Según el ente acusador, la víctima fue atacada por su pareja sentimental, William Rafael Martínez Alvarino, en medio de una visita al centro penitenciario. El caso generó conmoción por las circunstancias en las que ocurrió y los antecedentes de violencia que habrían marcado la relación.

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¿Cómo fue el ataque de William Rafael Martínez a su pareja?

De acuerdo con la información presentada por las autoridades, el ataque ocurrió el 22 de agosto, cuando la mujer acudió a la cárcel La Modelo para visitar a William Rafael Martínez, con quien mantenía una relación sentimental desde hacía cinco años. Durante el encuentro, según expuso la Fiscalía, el recluso utilizó la fuerza física para inmovilizar a la víctima, sujetándola por el torso y una de sus extremidades superiores, lo que redujo considerablemente su capacidad de reacción y defensa.

Posteriormente, el ente acusador señaló que el procesado la atacó mediante maniobras de estrangulamiento y sofocación.

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“Esa violencia no se limitó solamente a causar la muerte, pues también le ocasionó múltiples lesiones que le ocasionaron intenso dolor”, mencionó la fiscal del caso durante la audiencia contra William Rafael Martínez.

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Los antecedentes de William Rafael Martínez con su pareja

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Por otro lado, la Fiscalía señaló que el ataque estuvo precedido por un periodo prolongado de intimidación, supervisión y agresiones psicológicas que se habría extendido durante los últimos dos años de la relación.

Entre las conductas descritas por el ente acusador se encontraban las exigencias para que la mujer compartiera la pantalla de su teléfono celular, con el propósito de revisar sus aplicaciones de mensajería y su lista de contactos. Asimismo, William Rafael Martínez presuntamente la obligaba a realizar videollamadas periódicas durante las noches y cuando se desplazaba fuera de su vivienda, con el objetivo de vigilar sus movimientos y saber con quién estaba.

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“Usted le exigía que compartiera, como por ejemplo, la pantalla de su celular, para establecer los contactos y saber con quién se comunicaba, y también le quería imponer horarios para acostarse”, mencionó la fiscal durante la audiencia.

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A estas conductas se sumaban presuntos insultos, humillaciones, reclamos por infidelidades sin fundamento y amenazas directas contra la vida de la mujer si decidía iniciar una relación con otra persona.

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¿Qué va a pasar con William Rafael Martínez?

Por estos hechos, un fiscal adscrito a la Seccional Bogotá le imputó formalmente a Martínez Alvarino el delito de feminicidio agravado. Durante la audiencia ante los estrados judiciales, el procesado aceptó la totalidad de los cargos presentados en su contra.

Collage que muestra las instalaciones de la cárcel La Modelo de Bogotá y la fotografía William Rafael Martínez
Instalaciones de la cárcel La Modelo de Bogotá y William Rafael Martínez señalado de quitarle la vida a su pareja
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de EFE y captura de pantalla

Ante esta decisión, un juez de control de garantías le impuso una nueva medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, que deberá cumplir de manera simultánea con la condena previa que ya afrontaba.

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