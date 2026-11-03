Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
REACCIÓN DE KBETO TRAS DESPERTAR
VIDEO CASO DE PAULA CARLEY
PRIMA PENSIONADOS DICIEMBRE

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / ¿Cómo se conocieron? El verdadero vínculo entre Paula Carley Coca y el hombre que la atacó

¿Cómo se conocieron? El verdadero vínculo entre Paula Carley Coca y el hombre que la atacó

En video quedó registrado el momento en que Paula Carley Coca resultó gravemente herida luego de que el hombre de 63 años se acercara a ella en su lugar de trabajo.

Paula Carley Coca Murcia, la joven de 23 años que fue atacada en su lugar de trabajo en Pinchote, Santander.
Paula Carley Coca Murcia, la joven de 23 años que fue atacada en su lugar de trabajo en Pinchote, Santander.
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 3 de nov, 2026

El vínculo entre Paula Carley Coca Murcia y el hombre de 63 años que la atacó en Pinchote, Santander, comenzó en el lugar donde ella trabajaba. La joven de 23 años atendía un establecimiento comercial sobre la vía que comunica a San Gil con Socorro, sitio al que el señalado agresor acudía regularmente como cliente.

Recibe los mejores contenidos en Whatsapp
Síguenos en Google Discover para más contenidos

Las primeras versiones que circularon sobre el caso generaron preguntas acerca de la relación que existía entre ambos. Sin embargo, de acuerdo con la información entregada por las autoridades, no había una relación sentimental ni un vínculo de confianza entre Paula y el hombre. Sus encuentros se producían por la actividad laboral de la joven y las visitas frecuentes del sujeto al establecimiento.

Publicidad

Últimas noticias

Paula Carley Coca: video del ataque en un café de Pinchote, Santander
Judiciales

Video del ataque a Paula Carley Coca Murcia por parte de un hombre que se obsesionó con ella

Fotografía de los implicados y la sala de audiencia relacionada con el caso del comportamiento de los agresores de Jaime Moreno ante los padres de la víctima
Judiciales

El indignante comportamiento de agresores de Jaime Moreno ante los papás de la víctima

Con el paso del tiempo, los acercamientos del cliente habrían dejado de ser simples interacciones comerciales. Las autoridades señalaron que el hombre comenzó a mostrar un interés insistente hacia Paula, quien rechazó sus pretensiones.

El caso tomó un rumbo trágico el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando el individuo llegó al lugar de trabajo de la joven y la atacó con un arma cortopunzante. El hecho causó conmoción en Santander y puso nuevamente sobre la mesa las alertas por situaciones de acoso contra las mujeres.

Paula Carley Coca y el hombre de 63 años: así comenzó su contacto

Paula trabajaba en un establecimiento comercial ubicado en el kilómetro 2 de la vía San Gil-Socorro. Allí conoció al hombre que, según los reportes conocidos del caso, frecuentaba el negocio en calidad de cliente.

La dinámica entre ambos no habría pasado inicialmente de los contactos propios de ese entorno laboral. No obstante, el hombre empezó a buscar acercamientos personales con la joven. Las negativas de Paula no habrían detenido esa insistencia, que terminó convirtiéndose en una situación de preocupación.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Uno de los aspectos que las autoridades han buscado aclarar es precisamente que no existió una relación de pareja entre los dos. La información conocida apunta a que el contacto se originó porque el hombre visitaba el establecimiento donde ella prestaba sus servicios.

Publicidad

Paula, de 23 años, era tecnóloga en Investigación Policial y tenía interés en ingresar a la Policía Nacional.

Paula Carley Coca: video del ataque en un café de Pinchote, Santander
Paula Carley Coca Murcia, de 23 años, fue atacada mientras trabajaba en un establecimiento comercial de Pinchote, Santander. Un hombre de 63 años fue capturado por las autoridades.
/Foto: redes sociales

Cámaras de seguridad captaron el ataque a Paula Carley Coca

En las imágenes se observa a Paula recostada en una hamaca cuando el hombre se acerca y la ataca. En medio de la agresión, la joven logra levantarse y dar algunos pasos en busca de ayuda. Sin embargo, metros más adelante habría perdido las fuerzas y se habría desplomado.

Publicidad

Tras el ataque con arma cortopunzante en su lugar de trabajo, en Pinchote, Paula Carley Coca, de 23 años, fue auxiliada de urgencia y trasladada en ambulancia a un centro asistencial. Allí, el personal médico intentó reanimarla y estabilizar las graves heridas que presentaba; sin embargo, la joven falleció minutos después de su ingreso.

Leonardo Gómez Bernal, de 63 años, aceptó los cargos por feminicidio agravado que le imputó la Fiscalía. El hombre deberá permanecer privado de la libertad mientras vanza el proceso judicial.

En La Kalle no compartiremos el video del ataque en este artículo debido a la sensibilidad de las imágenes y al contenido que registra el material audiovisual. Sin embargo, quienes deseen conocer la grabación podrán consultarla a través del siguiente enlace, teniendo en cuenta que contiene escenas sensibles y que su reproducción queda bajo responsabilidad de cada persona: Ver video aquí.

Relacionados

Muerte de mujer

Santander

Feminicidio