Doloroso relato de madre de adolescente que murió en ‘Rodada de Halloween’

“Mi amor, ¿por qué no me hiciste caso?”. Estas fueron las palabras que repetía la madre de Zahira Nicolle González Serrato, una adolescente de 15 años que murió después de sufrir un grave accidente durante la denominada ‘Rodada de Halloween’ en San Sebastián de Mariquita, Tolima.

La joven participaba en una caravana de motociclistas convocada a través de redes sociales. Lo que para muchos asistentes representaba una oportunidad para reunirse, disfrazarse y compartir durante la noche de Halloween terminó en una tragedia que hoy enluta a su familia.

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De acuerdo con la información conocida sobre el caso, Zahira Nicolle sufrió un fuerte golpe en la cabeza y fue trasladada de urgencia al Hospital San José de Mariquita. Pese a los esfuerzos del personal médico, la adolescente falleció debido a la gravedad de las lesiones.



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Las palabras de la madre de Zahira Nicolle tras la tragedia

Entre los detalles más conmovedores de la publicación que dio a conocer el fallecimiento de la adolescente está el relato sobre la reacción de su mamá, quien habría expresado su angustia con una frase que resume la impotencia que siente ante lo ocurrido.



“Mi amor, ¿por qué no me hiciste caso?”, habría repetido la mujer en medio del dolor.

En el mismo mensaje también aparece otra expresión atribuida a la madre: “Esa práctica siempre cobra vidas”.

Las palabras hacen referencia a su percepción sobre los riesgos de este tipo de encuentros de motociclistas, aunque no se ha establecido que las circunstancias específicas del accidente estén relacionadas con una conducta peligrosa durante la rodada.

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La muerte de Zahira Nicolle dejó a sus familiares enfrentados a una pérdida inesperada. Tenía 15 años, una edad en la que muchos jóvenes comienzan a construir proyectos, descubrir nuevas experiencias y compartir más tiempo con sus amigos.

Su fallecimiento durante una actividad convocada para Halloween convirtió aquella noche en un recuerdo doloroso para quienes la conocían.

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¿Qué pasó durante la Rodada de Halloween en Mariquita?

La emergencia ocurrió en San Sebastián de Mariquita, municipio del departamento del Tolima, durante la denominada ‘Rodada de Halloween’, una caravana de motociclistas que había sido convocada mediante redes sociales.

Según la información suministrada, Zahira Nicolle sufrió un accidente que le ocasionó un trauma craneoencefálico grave. Debido a la gravedad de su condición, fue llevada al Hospital San José, donde recibió atención médica.

Sin embargo, las lesiones comprometieron su estado de salud y la adolescente murió.

Por ahora, la información compartida no permite establecer con precisión cómo ocurrió el accidente, qué circunstancias lo provocaron o si hubo otros vehículos involucrados. Estos detalles requieren confirmación por parte de las autoridades competentes.

