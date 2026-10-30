Papá de Jaime Moreno envía, por primera vez, contundente mensaje a Kleidymar Fernández

El caso de Jaime Moreno Jaramillo continúa generando conmoción y mantiene la atención sobre las investigaciones por lo ocurrido en Chapinero. En medio de este proceso, su padre decidió enviar un mensaje directo a Kleidymar Fernández, mujer señalada de promover la agresión contra el universitario.

Durante un especial judicial realizado en El Klub de La Kalle, el Sr. Jaime Alberto Moreno habló por primera vez de manera directa sobre la joven de 24 años y manifestó que desea tenerla frente a frente para pedirle que responda ante las autoridades. Sus palabras estuvieron marcadas por el dolor y un llamado a la justicia.

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El mensaje de Jaime Alberto Moreno a a Kleidymar Fernández

En medio del especial, el padre del estudiante de Ingeniería de Sistemas dejó claro que no busca sostener cualquier tipo de diálogo con la mujer, sino verla directamente y exigir que asuma las consecuencias de sus decisiones: "La única conversación que quiero sostener y a la única persona que quiero ver en la cara es a Kledimar Paola Fernández Ulvara", manifestó.



Además, se refirió a la situación de la mujer, quien permanece prófuga de las autoridades. Frente a su ausencia, cuestionó que todavía no se presente ante la justicia y expresó su inconformidad por la manera en que enfrenta el proceso.

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"La mujer que está prófuga, pues con su acción de no responder y no presentarse a las autoridades ya está evidenciando el tipo de comportamiento y persona que es", afirmó durante el espacio radial, dejando clara su posición frente a la situación judicial.

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El progenitor también reiteró que espera que la implicada se entregue de manera voluntaria y permita que avance el proceso: "Ella fue la promotora de todo esto y lo que esperamos es que algún día, en presencia o en ausencia de ella, se manifieste la justicia terrenal", agregó.

Jaime Moreno en compañía de su padre, en el centro de la conmovedora historia sobre su última llamada Foto: imagen suministrada

¿Qué se sabe de la situación judicial de Kleidymar Fernández?

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La mujer fue capturada inicialmente horas después de los hechos registrados en Chapinero, pero recuperó su libertad luego de que un despacho fiscal considerara insuficientes los elementos probatorios presentados en ese momento.

Hacia las 3:30 a. m. del 31 de octubre de 2025, Jaime Esteban Moreno salió de una fiesta de disfraces en el Before Club, en Chapinero, junto a un amigo. Mientras caminaban cerca de un establecimiento comercial, Juan Carlos Suárez lo golpeó por la espalda y Kleidymar Fernández intervino señalándolo: "Él es el de la discoteca".

Aunque Jaime Moreno y su acompañante intentaron alejarse para evitar una confrontación, según los testimonios recopilados por la Fiscalía, Kleidymar Fernández se burló e incitó al agresor a continuar: "¿Eso es todo lo que pelea? Mucho kickboxing, yo le hubiese dado más duro". Tras estas palabras, los hombres persiguieron al estudiante hasta la carrera 15, donde ocurrió la golpiza.

A partir de las declaraciones recopiladas durante la investigación, Ella quedó señalada como presunta incitadora de la agresión, lo que dio un nuevo rumbo al proceso. Actualmente, sobre ella pesa una orden de captura con circular roja de Interpol, según la información entregada sobre el caso.

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Por su parte, el abogado penalista Camilo Rincón explicó que buscan adelantar una audiencia de persona ausente para imputarle cargos por su presunta participación en los hechos ocurridos. Según labores de inteligencia, estaría en Venezuela.