Caso Ana Lucía González: Fiscalía destapa desde cuándo la niña habría sido víctima de abuso

Continúan conociéndose nuevos detalles sobre la muerte de Ana Lucía González, la niña de nueve años cuyo cuerpo fue hallado sin vida en una alcantarilla de la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá.

En medio de la investigación contra Shenner José Rojas Lárez, señalado como el presunto responsable de la muerte de la menor, la Fiscalía General de la Nación presentó nuevos elementos probatorios y confirmó que la niña habría sido víctima de abusos antes de su fallecimiento.

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¿Cuáles son los detalles que confirmó la Fiscalía en el caso de Ana Lucía González?

Durante la última diligencia judicial, según informó Blu Radio, la Fiscalía expuso que los abusos no habrían sido un hecho aislado, sino que se habrían repetido en varias ocasiones. Esta situación también habría sido denunciada anteriormente por el tío de la menor.



De acuerdo con lo expuesto por las autoridades, las agresiones se habrían presentado de manera reiterada desde junio de 2026, cuando la niña se encontraba en Colombia, hasta el 15 de septiembre del mismo año, fecha en la que perdió la vida.

Ante estos nuevos hallazgos, la Fiscalía General de la Nación anunció una modificación en el cuadro de cargos, sustentada en dos análisis técnicos realizados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

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Entre los elementos científicos expuestos figuran una lesión en la cavidad oral y el paladar de la niña, así como los resultados de los análisis biológicos practicados a su cuerpo.

Nueva versión entregada por una familiar de Shenner José Rojas Lárez pone la atención sobre la hermana de Ana Lucía y deberá ser evaluada por los investigadores. /Foto: redes sociales

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Con base en estos hallazgos y a solicitud del abogado representante de las víctimas, Daniel Solarte, el ente acusador adicionó el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado.

De esta manera, Rojas Lárez enfrenta imputaciones por feminicidio agravado, acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado y acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado.

¿Cómo fue la muerte de Ana Lucía González?

De acuerdo con el expediente y la reconstrucción de los hechos realizada por las autoridades, los acontecimientos relacionados con la desaparición de la menor comenzaron el 14 de septiembre de 2026 en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, donde permanecía la niña.

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Un día después, el 15 de septiembre, las autoridades hallaron su cuerpo sin vida dentro de un conducto de aguas lluvias ubicado en el barrio Juan José Rondón, en el sur de Bogotá. La reconstrucción de lo ocurrido contó con el apoyo de los videos de las cámaras de seguridad del sector.

Las investigaciones permitieron concretar la captura de Shenner José Rojas Lárez el 16 de septiembre de 2026. Según lo expuesto por la Fiscalía durante las audiencias, el procesado mantenía un vínculo de confianza con el núcleo familiar de la niña, pues era la pareja sentimental de su hermana.

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La hipótesis de la Fiscalía señala que el investigado habría sacado a la menor de la vivienda en Mosquera para trasladarla hacia Bogotá.

De forma paralela al desarrollo de las audiencias, la representación legal de las víctimas denunció presuntas presiones hacia la hermana de la menor. Según esta denuncia que dio a conocer Blu Radio, Rojas Lárez habría realizado llamadas telefónicas desde la cárcel de Cómbita, en Boyacá, con el propósito de interferir en su declaración testimonial.

José Rojas Larez escuchó durante la audiencia el relato de la Fiscalía sobre el caso de Ana Lucía González. /Foto: redes sociales

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Tras la alerta presentada, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) incautó un teléfono móvil durante una requisa en el centro de reclusión.

El proceso penal continúa su curso para esclarecer lo ocurrido y determinar la responsabilidad jurídica del procesado.