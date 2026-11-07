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La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Hallan sin vida a joven de 19 años en Barranquilla; junto a su cuerpo había un panfleto

Hallan sin vida a joven de 19 años en Barranquilla; junto a su cuerpo había un panfleto

El joven había desaparecido después de encontrarse con una mujer. Junto a su cuerpo fue hallada una nota que actualmente es materia de investigación.

Montaje judicial con la fotografía del joven de 19 años hallado sin vida junto a la zona donde ocurrió
Las autoridades investigan el hallazgo sin vida del joven Jherson Javier Castro
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 7 de nov, 2026

Las autoridades de Barranquilla adelantan las investigaciones para determinar las circunstancias de la muerte de Jherson Javier Castro, un joven de 19 años que fue hallado sin vida en el suroccidente de la capital del Atlántico.

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¿Cómo encontraron el cuerpo de Jherson Javier Castro?

El cuerpo de la víctima fue localizado durante la mañana del viernes 6 de noviembre por personas que transitaban por la urbanización Caribe Verde.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el cuerpo se encontraba amarrado y cubierto con una sábana. Por esta razón, los investigadores consideran que pudo haber sido abandonado durante las horas de la madrugada.

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Ante esta situación, unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla y agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía asumieron los procedimientos de inspección en la escena, con el propósito de establecer si la muerte ocurrió en ese mismo sector o si el cuerpo fue trasladado desde otro lugar.

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El panfleto que encontraron junto al cuerpo de Jherson Javier Castro

Durante las labores de investigación, las autoridades encontraron un panfleto con la frase "Por Pepe". Este mensaje es materia de análisis, pues, aunque hasta el momento no se ha atribuido la muerte a una estructura delincuencial, se estudia si podría hacer referencia a alguno de los grupos que operan en la zona.

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Cabe mencionar que en el Atlántico existen antecedentes de disputas territoriales y extorsiones entre estructuras como Los Pepes y Los Costeños, además de facciones recientes como Los del Freseo.

Sin embargo, las autoridades han señalado que, hasta el momento, no existe información oficial que vincule a Jherson Javier Castro con organizaciones delincuenciales ni que confirme una relación directa entre este hecho y los enfrentamientos de dichas estructuras.

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Las últimas horas de Jherson Javier Castro

Según personas allegadas al joven, este había sido reportado como desaparecido desde la noche anterior al hallazgo. De acuerdo con sus testimonios, Jherson Javier Castro salió de su vivienda cerca de las 8:30 p. m. del jueves con la intención de encontrarse con una mujer.

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Sin embargo, desde ese momento sus familiares perdieron todo contacto con él e iniciaron una búsqueda que terminó con el hallazgo de su cuerpo en el sector de Caribe Verde.

Actualmente, las autoridades investigan el recorrido que realizó el joven durante esa noche, así como la identidad de las personas con las que habría tenido contacto, con el fin de esclarecer las circunstancias de su muerte.

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