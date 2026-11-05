Adulto mayor fue encontrado atado de brazos y pies en Manizales; tenía varias heridas

En la mañana del miércoles 4 de noviembre, las autoridades de Manizales atendieron un caso que generó consternación en la comunidad, luego de que un adulto mayor fuera encontrado con las manos y los pies atados en un lote baldío ubicado en la parte posterior del colegio INEM.

Tras el hallazgo, los organismos de emergencia le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron a un centro asistencial para evaluar su estado de salud.

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¿Cómo se conoció el caso del adulto mayor en Manizales?

De acuerdo con las autoridades, el caso fue reportado a la Policía Metropolitana de Manizales mediante una llamada a la línea 123, aproximadamente a las 10:10 a. m.

Durante la comunicación, habitantes del sector alertaron sobre la presencia de un adulto mayor en condiciones de indefensión cerca de las instalaciones de la institución educativa. El hallazgo se registró en un terreno baldío situado detrás del colegio INEM, cerca de la zona donde tradicionalmente se instalan las Fondas y Arrierías durante la Feria de Manizales.

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Ante la gravedad del reporte, una patrulla de vigilancia se desplazó hasta el lugar. Asimismo, voluntarios del grupo de rescate BYR acudieron para brindar la asistencia inicial antes de realizar el traslado del afectado.

¿Cómo se encuentra el adulto mayor encontrado en un lote en Manizales?

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Después de recibir los primeros auxilios en el lugar, el hombre fue trasladado inicialmente al centro de salud del barrio San Cayetano. Posteriormente, las autoridades coordinaron su ingreso a un centro asistencial de mayor complejidad para que recibiera una valoración médica especializada.

Según los reportes preliminares de los organismos de atención, el adulto mayor presentaba ataduras en sus extremidades, golpes visibles en el rostro y otros signos de maltrato.

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No obstante, los voceros policiales aclararon que, hasta el momento, no se cuenta con un parte médico definitivo que permita establecer la gravedad de las lesiones o las posibles secuelas.

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¿Qué se sabe de la investigación por el caso del adulto mayor en Manizales?

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Una vez garantizada la atención médica del afectado, la Policía Nacional inició las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) asumieron las pesquisas con el propósito de reconstruir las circunstancias del hallazgo y determinar quiénes estarían involucrados en los hechos.

Entre las primeras acciones de los investigadores se encuentra la recolección y revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores del sector. Asimismo, los uniformados adelantan entrevistas y labores de vecindario con los residentes para obtener testimonios o información que permita avanzar en el caso.

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Adulto mayor apareció atado de brazos y pies en Manizales Foto: Pantallazo tomado de La Patria

Por otra parte, la Policía Metropolitana informó que logró establecer contacto con un familiar del adulto mayor, quien ya conoce los procedimientos médicos y judiciales que se adelantan.

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Por ahora, la identidad del hombre permanece bajo reserva oficial mientras avanzan las investigaciones.