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La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / Niña de 8 años desapareció en Italia y fue encontrada en Bogotá; ¿hecho insólito?

Niña de 8 años desapareció en Italia y fue encontrada en Bogotá; ¿hecho insólito?

Las autoridades establecieron que la menor llevaba tres días en Colombia y se encontraba en condiciones de vulnerabilidad.

Operativo policial relacionado con el caso de la niña de 8 años desaparecida en Italia y hallada en Bogotá
Procedimiento de las autoridades tras el hallazgo de la menor de 8 años reportada como desaparecida en Italia y localizada en Bogotá
Foto: imágenes tomadas de la Secretaría de Seguridad Bogotá
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 4 de nov, 2026

Un operativo preventivo de control e inspección adelantado por las autoridades de Bogotá permitió localizar y poner bajo protección a una niña italiana de ocho años, sobre quien existía un reporte de desaparición.

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La menor fue encontrada junto a su madre en inmediaciones del Parque de la Independencia, luego de que un grupo de Gestores del Orden que patrullaba el sector identificara algunas señales de alerta.

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¿Cómo encontraron a la niña de 8 años en Bogotá?

El hallazgo tuvo lugar durante los recorridos preventivos que los funcionarios realizan habitualmente en el perímetro de la carrera Séptima y el Planetario de Bogotá.

Durante la inspección, los agentes observaron a la mujer y a la niña en el espacio público, por lo que decidieron acercarse. Al verificar su situación, los Gestores del Orden identificaron que ambas se encontraban en condiciones de vulnerabilidad y no habían consumido alimentos.

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Sin embargo, cuando intentaron entablar una conversación para brindarles orientación, los servidores públicos notaron que ninguna de las dos hablaba español. Por esta razón, recurrieron a un traductor desde un teléfono celular, herramienta que les permitió establecer que ambas eran italianas y llevaban tres días en Colombia.

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Durante la atención inicial, la madre de la menor rechazó explícitamente la ayuda ofrecida por los funcionarios locales.

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“Los Gestores del Orden comenzaron a conocer su situación y les ofrecieron acompañamiento para acercarlas a la Embajada o al Consulado de Italia. Sin embargo, la mujer rechazó la ayuda. Esta respuesta, sumada a las condiciones en las que se encontraba la niña, llevó a los funcionarios a considerar necesario activar una ruta institucional de protección”, se escucha en el video compartido por la Secretaría de Seguridad.

Ante esta negativa, los funcionarios se comunicaron con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para activar la ruta de protección y garantizar la atención integral de la niña.

¿Por qué la niña de 8 años terminó en Bogotá?

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A través de las verificaciones realizadas por las autoridades, se confirmó que la menor contaba con una solicitud activa de búsqueda por desaparición en Italia.

De acuerdo con la información divulgada por la Secretaría de Seguridad, el caso estaría relacionado con el traslado de la niña fuera de Italia sin la autorización de su padre, quien ejercía la custodia legal.

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Hasta el momento de la entrega del reporte oficial, las autoridades no habían precisado la fecha en que se interpuso formalmente la denuncia por desaparición en Europa, cuánto tiempo permaneció la niña fuera de Italia ni si existía alguna investigación judicial relacionada con su traslado.

Tras identificar el caso y realizar la intervención inicial en Bogotá, el ICBF y las autoridades competentes adelantaron las gestiones necesarias para salvaguardar a la menor y facilitar su regreso.

Finalmente, la niña viajó de vuelta a Italia, donde logró reencontrarse con su padre. Su madre también fue trasladada a ese país.

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