Mujer dio a luz dentro de un taxi en Bogotá; dos patrullas de Policía tuvieron que intervenir

Un parto poco habitual se registró en el noroccidente de Bogotá, cuando dos patrulleras de la Policía Metropolitana tuvieron que interrumpir temporalmente sus labores de vigilancia para atender una emergencia dentro de un taxi en plena vía pública.

El hecho ocurrió en la localidad de Suba, donde una mujer que se encontraba en situación de calle dio a luz con la asistencia de las uniformadas, quienes llegaron al lugar tras recibir una alerta de la comunidad.

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¿Cómo fue el parto que ocurrió en plena vía de Bogotá?

La emergencia se presentó en el sector de El Rincón, específicamente en inmediaciones de la carrera 100A, en la localidad de Suba. Por esta zona transitaban las agentes adscritas a la estación de Policía del sector cuando recibieron una comunicación de la central de radio que reportaba una solicitud urgente de ayuda.

Al llegar al lugar, los vecinos les informaron que una mujer se encontraba al interior de un vehículo de servicio público y atravesaba un avanzado trabajo de parto.

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Debido a que el nacimiento era inminente y no había tiempo suficiente para trasladarla a un centro médico, las patrulleras decidieron intervenir de inmediato y brindarle asistencia en el lugar.

El taxi que se convirtió en una sala de parto improvisada

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Ante la urgencia, las dos uniformadas se acercaron al taxi en el que se encontraba la mujer y la acompañaron durante el nacimiento del bebé. El vehículo se convirtió en un espacio improvisado para atender el parto, mientras las patrulleras prestaban su ayuda.

La emergencia pudo ser atendida gracias a la alerta de los ciudadanos que presenciaron la situación y a la rápida respuesta de las autoridades.

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Una vez se produjo el nacimiento, las autoridades coordinaron el traslado de la madre y el recién nacido al Hospital de Suba, donde quedaron bajo observación del personal médico.

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Según el reporte preliminar de la Policía Metropolitana de Bogotá, citado por Caracol Radio, la mujer ingresó consciente al centro asistencial, mientras que el bebé presentaba buenas condiciones generales de salud.

#Bogotá | Dos patrulleras de la @PoliciaBogota asistieron un parto en un taxi en la localidad de Suba. Las uniformadas atendieron el llamado ciudadano donde se informaba que una mujer en condición de calle estaría dando a luz. El bebé y su mamá, se encuentran en un centro médico de la zona sanos y salvos. Vía: @Nia_Maldonadoo https://t.co/woHMRjVE2M — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 3, 2026

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Otro bebé nació en medio de un trancón en Bogotá

Este caso recuerda lo ocurrido el 11 de julio de 2026, cuando la avenida Suba fue escenario de otro nacimiento inesperado. En esa oportunidad, Thiago Mateo nació dentro de un vehículo que se encontraba atrapado en medio de un fuerte trancón.

Ante la emergencia, el conductor de una plataforma de transporte se convirtió en un partero improvisado y recibió al bebé con ayuda de la abuela del pequeño y un pañal limpio.

Poco después, un grupo de motociclistas solidarios abrió paso entre el tráfico para escoltar el automóvil hasta una clínica cercana. Allí, el personal médico confirmó que tanto la madre como el recién nacido se encontraban en buenas condiciones de salud.