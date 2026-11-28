Si creciste o visitaste Bogotá durante la década de los noventa, es muy probable que recuerdes a Camila, una gigantesca atracción educativa que se convirtió en un hito para miles de familias colombianas.

Esta imponente estructura llamaba la atención por sus dimensiones y por su forma de enseñar a niños y adultos sobre el funcionamiento del cuerpo humano y la salud.

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Sin embargo, detrás del éxito masivo que alcanzó en su momento, se desencadenó una serie de accidentes infortunados que terminaron por destruirla.



¿Qué era la muñeca Camila y qué se podía ver en su interior?

La muñeca Camila hizo su debut oficial en Bogotá a lo largo de los años noventa. Representaba a una mujer de 28 años y medía 70 metros de largo, siendo concebida como una atracción educativa e interactiva (eduparque) orientada a enseñar a los niños sobre la anatomía humana, con un enfoque principal en la etapa del embarazo.



Al adentrarte en su recorrido, podías observar en detalle el desarrollo de un bebé de 9 metros ubicado dentro del vientre materno. Sin embargo, la experiencia no se limitaba a la gestación; el trayecto explicaba diversas condiciones de salud y problemáticas biológicas y sociales. Entre las secciones y representaciones visuales que albergaba su cuerpo se encontraban:

La apariencia y condición de los pulmones de un fumador.

Información sobre enfermedades de transmisión sexual.

Muestras explicativas sobre el abuso sexual.

El éxito de Camila fue rotundo e inmediato. Tras su llegada a la capital, las visitas al Palacio de los Deportes de Bogotá se convirtieron en una tradición de fin de semana para familias y colegios. El impacto de la atracción fue tal que el proyecto se extendió a varios países, consolidando su reconocimiento en toda Colombia.

¿Por qué cerró la muñeca Camila y cuál fue la causa de su destrucción?

A pesar de su popularidad, la trayectoria de la muñeca Camila estuvo marcada por graves accidentes que impidieron su continuidad en el tiempo. Su historia demuestra que el fuego fue el elemento determinante en su destrucción.

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La primera versión de Camila comenzó a ser construida en 1998 por una familia de escultores uruguayos. Sin embargo, pocos días antes de finalizar el gran proyecto, un incendio arrasó con la estructura, dejando pérdidas millonarias y destruyendo gran parte de la muñeca, lo que obligó a suspender la atracción.

A pesar de los daños, se realizaron intensos esfuerzos de restauración y en octubre de ese mismo año 1998 se logró concluir la obra para abrir sus puertas al público.

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Años más tarde, se produjo un segundo siniestro definitivo que afectó a una versión más pequeña de la muñeca. Esta estructura reducida se preparaba para iniciar una gira por la región del Eje Cafetero cuando ocurrió el accidente.

Mientras se encontraba estacionada en un parqueadero del sector de La Badea, la atracción fue consumida nuevamente por las llamas.

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Las investigaciones señalaron que el incendio fue causado por una chispa generada por una pulidora durante los trabajos de restauración y Mantenimiento. El fuego se propagó velozmente debido a los materiales con los que estaba fabricada, principalmente fibra de vidrio y componentes plásticos.

Aunque este último incidente no dejó víctimas ni heridos, causó la destrucción total de la muñeca Camila y marcó el fin definitivo de sus recorridos por el país. Tras la tragedia, las autoridades continuaron los peritajes para esclarecer el origen exacto del fuego y establecer protocolos para evitar emergencias similares en atracciones educativas.