¿Subirá auxilio de transporte? El valor que recibirías si el salario mínimo aumenta un 7%

Cada año, la expectativa sobre el ajuste salarial genera interés entre los trabajadores colombianos que buscan planificar sus gastos de movilidad.

Aunque las reuniones formales de concertación entre los empresarios, los representantes de los trabajadores y el Gobierno Nacional inician oficialmente en el mes de diciembre, desde meses antes comienzan a surgir especulaciones y proyecciones sobre las cifras que definirán el ingreso de millones de personas.

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Para entender el panorama actual, conviene recordar de dónde venimos. En el periodo anterior, el salario básico tuvo un ajuste del 23%, el cual fue fijado por decreto por el expresidente Gustavo Petro al no alcanzarse un acuerdo entre las partes negociadoras.



Con aquel incremento, el salario básico se estableció en $1.750.905 pesos, mientras que el auxilio de transporte se fijó en $249.095 pesos, alcanzando así un total combinado de $2.000.000 de pesos.

De cara a las siguientes negociaciones, las proyecciones de diversos sectores prevén un ajuste más moderado en comparación con el incremento previo. En este marco, se estima que el ajuste del sueldo sea de un solo dígito, es decir, por debajo del 10%.

¿En cuánto quedaría el auxilio de transporte si el salario mínimo aumenta un 7%?

Dentro de los diferentes escenarios hipotéticos que se analizan de manera previa a las propuestas oficiales de la mesa de concertación, se contempla la posibilidad de que la remuneración mínima tenga un incremento que oscile entre el 7% y el 8%.

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Si se toma como referencia un escenario concreto en el que el salario suba un 7%, debes tener en cuenta que el subsidio de transporte tendría un ajuste equivalente, ya que este rubro incrementa de forma simultánea a la par del sueldo básico año tras año.

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Bajo esta proyección del 7%, el auxilio de movilidad realizaría la siguiente transición económica:

Valor actual del auxilio de transporte: $249.095 pesos.

Nuevo valor proyectado con aumento del 7%: $266.531 pesos.

Monto del incremento mensual: representa un alza directa de $17.436 pesos respecto al valor vigente.

Este cálculo te permite dimensionar cuál sería el dinero adicional con el que contarías mes a mes para cubrir tus trayectos cotidianos si las partes acuerdan o se decreta una cifra cercana a este porcentaje.

¿Cómo se fija el incremento del auxilio de transporte y en qué se puede utilizar?

El proceso para definir este ajuste está amarrado al debate general del ingreso mínimo. Durante el mes de diciembre, las centrales obreras y los gremios de empresarios se sientan a negociar junto al Gobierno Nacional.

En caso de que los integrantes de la mesa no logren llegar a un consenso unánime sobre las cifras, la legislación faculta al Presidente de la República para fijar la cifra del ajuste mediante decreto.

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Una vez determinado el nuevo valor, el propósito fundamental de este dinero es respaldar la movilidad de los empleados para que puedan asegurar sus desplazamientos continuos hacia su sitio de trabajo o a los destinos que requieran en su jornada.

Cada trabajador tiene la libertad de utilizar este monto asignado de la manera que considere más conveniente según su tipo de transporte cotidiano:

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Transporte público: permite recargar las tarjetas y pasajes en el sistema de transporte urbano de la ciudad o municipio en el que residas.

permite recargar las tarjetas y pasajes en el sistema de transporte urbano de la ciudad o municipio en el que residas. Vehículos particulares: si te desplazas en motocicleta o en automóvil propio, puedes destinar este valor para tanquear combustible.

si te desplazas en motocicleta o en automóvil propio, puedes destinar este valor para tanquear combustible. Alternativas sostenibles: también es válido emplearlo en sistemas alternativos como automotores de naturaleza eléctrica o cualquier otro medio de servicio público de movilidad.

Por ahora, los valores proyectados forman parte de un abanico de especulaciones y análisis económicos que deberán confirmarse una vez avance el calendario de concertación.

