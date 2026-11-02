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Video: Cámara capta el momento exacto del ataque con drones en Planadas, Tolima

Revelan el video del momento exacto del atentado en Planadas, Tolima. Ataque con drones y volqueta bomba dejó 4 muertos y 17 heridos.

Captura de pantalla de cámara de seguridad que muestra el momento exacto del ataque con drones y explosivos en Planadas, Tolima.
Las cámaras de seguridad del municipio registraron el destello y la destrucción provocada por el atentado terrorista en Planadas.
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 2 de nov, 2026

Se ha revelado el impactante video del momento exacto del ataque con drones en Planadas, Tolima, registrado durante la noche del domingo 1 de noviembre de 2026.

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Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad del municipio, muestran la magnitud de las detonaciones que afectaron gravemente la infraestructura civil y sembraron el pánico entre los habitantes del barrio Aeropuerto.

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La grabación expone la secuencia en la que múltiples artefactos explosivos —lanzados presuntamente desde aeronaves no tripuladas (drones) y combinados con la detonación de una volqueta bomba— impactan de manera directa contra la zona.

La onda expansiva destruyó severamente las instalaciones del hospital local y redujo a escombros varias viviendas familiares aledañas.

Puedes leer: ¿Por qué Antonio Navarro Wolff usaba prótesis de su pierna y tenía dificultades al hablar?

El impactante video de la cámara de seguridad en Planadas

En el video que ya es viral en redes sociales, se observa el instante preciso en el que los proyectiles impactan las estructuras urbanas.

La detonación generó un incendio inmediato en una farmacia y el colapso de techos y muros.

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El alcalde de Planadas, Juan Camilo Hueje, detalló que la emergencia se vivió bajo una enorme zozobra debido a que se detectaron drones sobrevolando el casco urbano durante el ataque.

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El ataque perpetrado en inmediaciones de una base militar ha dejado un saldo desgarrador confirmado por las autoridades locales: 4 personas muertas y 17 heridas.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, confirmó con profundo dolor que entre las víctimas mortales se encuentra una bebé de tan solo dos meses de nacida, un acto criminal que ha generado repudio generalizado en todo el país.

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Hospital de Planadas afectado en un 80% tras las explosiones

Uno de los puntos más críticos del atentado fue el impacto directo sobre la Misión Médica.

El centro médico de atención local resultó afectado en un 80% de su infraestructura, lo que obligó a las autoridades sanitarias a realizar una evacuación inmediata de pacientes y personal de salud hacia un punto de atención provisional habilitado en el colegio Domingo Savio.

La ministra de Salud, Ana María Vesga, rechazó de manera contundente la agresión indicando que es inaceptable poner en riesgo la atención de las comunidades vulnerables.

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A raíz de la gravedad de la situación de orden público, la administración municipal decretó el toque de queda y la militarización de los accesos principales.

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