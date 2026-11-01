¿Por qué Antonio Navarro Wolff usaba prótesis de su pierna y tenía dificultades al hablar?

La prótesis que utilizaba Antonio Navarro Wolff y su particular manera de hablar tenían un origen común: el atentado que sufrió en mayo de 1985 en una cafetería de Cali.

El entonces integrante del M-19 fue alcanzado por la explosión de una granada que le provocó heridas de gravedad, la amputación de su pierna izquierda y una lesión en uno de los nervios relacionados con el movimiento de la lengua.

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Aquel episodio marcó su vida y dejó secuelas que lo acompañaron durante décadas, incluso mientras desarrollaba su carrera como constituyente y dirigente político.

El fallecimiento de Antonio Navarro Wolff, confirmado por su familia el domingo 1 de noviembre de 2026, a los 78 años, volvió a poner sobre la mesa la historia de aquel ataque y las circunstancias que explican dos características físicas que lo acompañaron durante su vida pública.

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Antonio Navarro Wolff: el atentado con una granada en Cali

En mayo de 1985, Navarro Wolff se encontraba en una cafetería de Cali, en el Valle del Cauca, cuando fue víctima de un ataque con una granada. En ese momento estaba acompañado por el entonces senador Carlos Alonso Lucio, pero fue Navarro quien recibió la mayor parte del impacto.

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La explosión le dejó más de 100 esquirlas incrustadas en el cuerpo y ocasionó heridas de tal gravedad que tuvo que ser trasladado para recibir atención médica especializada. El exdirigente recordó en diferentes oportunidades las consecuencias de aquel episodio y, en una publicación en su cuenta de X, señaló que el ataque "casi le cuesta la vida" y que "quedó vivo de milagro".

En una de sus declaraciones también describió el daño que sufrió en el pie izquierdo: "La granada estalló contra mi pie izquierdo y quedé como si con una cuchara de heladería me hubieran sacado un bocado del pie. En el hueco me cabía el puño".

Debido a las lesiones, los médicos tuvieron que amputarle la pierna izquierda. La intervención se realizó en México, país al que fue trasladado después del atentado. Según la información conocida sobre el caso, durante la emergencia recibió ayuda de Gabriel García Márquez, quien intervino en las gestiones para facilitar su traslado.

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¿Por qué Antonio Navarro Wolff tenía dificultades para hablar?

La amputación no fue la única consecuencia física que dejó la explosión. Antonio Navarro Wolff también sufrió una lesión en uno de los nervios hipoglosos, encargados de controlar los movimientos de la lengua.

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De acuerdo con el relato que compartió en distintas ocasiones, una esquirla le cortó uno de estos nervios y afectó su capacidad para articular las palabras. Por eso, su manera de hablar cambió y quedó con una dificultad que se hizo reconocible durante sus intervenciones públicas.

El propio Navarro explicó las consecuencias del ataque con estas palabras: "Como resultado me amputaron la pierna izquierda y quedé hablando a media lengua (...) Además, sufrí un shock anafiláctico del cual me salvó mi primo médico que me acompañaba".

Así, la particularidad de su voz no correspondía a una característica natural, sino a una lesión ocasionada por la explosión de 1985. Durante años, esa secuela estuvo presente en entrevistas, debates y apariciones públicas del dirigente político.

La prótesis que acompañó a Antonio Navarro Wolff durante décadas

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Después de la amputación, Navarro Wolff tuvo que adaptarse al uso de una prótesis para recuperar movilidad. En una entrevista concedida a la revista BOCAS contó que utilizaba la misma desde 1990 y que, con el paso del tiempo, había aprendido a convivir con ella.

Al hablar sobre el dispositivo, explicó que tenía un pie de fabricación alemana al que le realizaban reparaciones y ajustes periódicos. También comentó que, aunque existían modelos más modernos, prefería conservar aquel con el que ya estaba acostumbrado.

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"No, esta la tengo desde 1990. El pie es alemán y cada tanto le hacen reparaciones y ajustes. Hay pies más modernos ahora, pero esto es como los zapatos viejos: uno se acostumbra, se amaña y no sale de ellos", contó en aquella conversación.

La prótesis se convirtió así en parte de su vida cotidiana durante más de tres décadas. Su experiencia también quedó vinculada a la historia de recuperación posterior al atentado y a su regreso a la actividad pública.

El ataque no detuvo la trayectoria política de Antonio Navarro Wolff

Pese a las secuelas físicas, Antonio Navarro Wolff continuó participando en la vida política colombiana. Tras el proceso de paz del M-19, firmado el 9 de marzo de 1990, inició una nueva etapa en la que llegó a ocupar importantes cargos públicos.

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Fue copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 junto con Horacio Serpa y Álvaro Gómez Hurtado. También se desempeñó como gobernador de Nariño, alcalde de Pasto, representante a la Cámara, senador y secretario de Gobierno de Bogotá durante la administración de Gustavo Petro.

La historia de su prótesis y de sus dificultades en el habla estuvo ligada a uno de los episodios más difíciles de su vida. Las lesiones sufridas en aquella cafetería de Cali explican por qué el dirigente utilizó una prótesis durante décadas y por qué su voz tenía una particularidad que lo distinguió en la política colombiana.