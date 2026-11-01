¿Quién era Antonio Navarro Wolff?: su historia en el M-19 y la Constitución del 91

Antonio Navarro Wolff fue una de las figuras políticas más reconocidas de Colombia durante las últimas décadas.

Su trayectoria estuvo marcada por una transformación que lo llevó de la militancia en el M-19 a ocupar importantes responsabilidades en la política del país.

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Fue protagonista de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, gobernador de Nariño, alcalde de Pasto, senador y secretario de Gobierno de Bogotá durante la administración de Gustavo Petro. Su familia confirmó su fallecimiento este domingo 1 de noviembre de 2026, a los 78 años.



Nacido en Pasto, Nariño, el 9 de julio de 1948, Navarro Wolff era ingeniero de profesión y construyó una carrera pública que lo convirtió en una voz reconocida de la centroizquierda.

Su historia también estuvo atravesada por episodios personales, alianzas políticas y diferencias con antiguos compañeros, que marcaron distintas etapas de su recorrido.

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Antonio Navarro Wolff: del M-19 a la firma de la paz

La participación política de Antonio Navarro Wolff comenzó durante su juventud, cuando hizo parte del M-19 y llegó a convertirse en uno de sus comandantes. Su paso por esa organización estuvo marcado por un episodio que tuvo consecuencias físicas permanentes: mientras desayunaba en una cafetería de Cali, fue víctima de la explosión de una granada.

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El incidente le ocasionó la pérdida de su pierna izquierda y también afectó su voz, una característica que posteriormente se convirtió en uno de sus rasgos más reconocibles durante sus intervenciones públicas.

Años después, su papel fue determinante en el proceso de transición del M-19 hacia la vida política legal.

El 9 de marzo de 1990, en la Casa de Nariño, participó junto al entonces presidente Virgilio Barco y Carlos Pizarro en la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y esa organización.

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Este proceso abrió una nueva etapa para Navarro Wolff, quien pasó a desempeñar un papel destacado en los escenarios institucionales del país.

Antonio Navarro Wolff fue protagonista de la Constitución de 1991

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Uno de los capítulos más importantes de su carrera llegó con la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Navarro Wolff fue uno de sus copresidentes, junto con Horacio Serpa Uribe, del Partido Liberal, y Álvaro Gómez Hurtado, representante de la derecha conservadora.

Su participación en ese escenario lo convirtió en uno de los protagonistas de la construcción de la Constitución Política de Colombia, un proceso que reunió a diferentes sectores políticos y que marcó una etapa importante para la organización institucional del país.

Después de su papel en la Constituyente, continuó su recorrido en cargos de elección popular. Fue representante a la Cámara por Bogotá y posteriormente llegó al Senado. En las elecciones de 2002 encabezó la lista del Polo Democrático Independiente, obtuvo la segunda votación más alta del país y lideró esa colectividad hasta 2006.

En 2005 también participó en la consulta interna del partido para escoger candidato presidencial. Se enfrentó a Carlos Gaviria Díaz, quien ganó la elección interna y recibió el respaldo de Navarro Wolff durante la campaña.

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La cercanía de Antonio Navarro Wolff con Jaime Garzón

Entre las historias personales que acompañaron su trayectoria política estuvo su amistad con el periodista y humorista Jaime Garzón. Ambos tenían una relación cercana y, según contó el propio Navarro Wolff, habían conversado sobre la posibilidad de trabajar juntos en las elecciones al Congreso de 2002.

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El acuerdo que habían proyectado contemplaba que Garzón aspirara a la Cámara de Representantes por Bogotá, mientras Navarro Wolff buscaría llegar al Senado. Sin embargo, esos planes no se concretaron. Garzón falleció en 1999, antes de que pudieran participar juntos en ese proyecto político.

Para entonces, Navarro Wolff ya era representante a la Cámara y posteriormente consiguió llegar al Senado, encabezando la lista del Polo Democrático Independiente. La anécdota sobre sus planes con Garzón fue uno de los recuerdos que compartió públicamente sobre su relación con el periodista.

Antonio Navarro Wolff y Gustavo Petro: de la cercanía a las diferencias

La relación política entre Antonio Navarro Wolff y Gustavo Petro también tuvo varias etapas. Ambos coincidieron en el Polo Democrático y compartieron antecedentes relacionados con el M-19. En 2012, cuando Petro llegó a la Alcaldía de Bogotá, nombró a Navarro Wolff como secretario de Gobierno.

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No obstante, esa cercanía se fue transformando con el paso de los años. En 2013, Navarro dejó la administración distrital y regresó a la competencia electoral por el Senado, esta vez encabezando la lista de la Alianza Verde.

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Entre 2014 y 2018 ocupó una curul en esa corporación. Posteriormente, buscó ser candidato de su partido a la Alcaldía de Bogotá, pero Claudia López ganó la encuesta interna. Navarro Wolff respaldó su candidatura y, desde 2019, compartió la copresidencia de la Alianza Verde con Antanas Mockus.

Con el paso del tiempo, su postura frente a Petro se volvió más crítica. Aunque mantuvo una posición independiente durante su gobierno, cuestionó algunas de sus decisiones y propuestas, entre ellas la convocatoria de una nueva asamblea constituyente.

En sus últimos años, Antonio Navarro Wolff se mantuvo como una voz de análisis dentro de la centroizquierda colombiana, después de decidir no volver a aspirar a cargos de elección popular. Su recorrido político reunió episodios de la historia reciente del país: desde el proceso de paz con el M-19 hasta la construcción de la Constitución de 1991 y su participación en diferentes gobiernos y colectividades.