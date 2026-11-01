Filas de hasta dos cuadras y empujones marcaron la noche de Halloween en Theatron

La noche de Halloween dejó escenas de congestión y desorden en uno de los establecimientos nocturnos más conocidos de Bogotá. Theatron recibió a cientos de personas que buscaban ingresar para celebrar esta fecha, pero la alta concurrencia provocó largas filas, empujones y dificultades para organizar el acceso.

Los videos difundidos en redes sociales muestran cómo la multitud se acumuló en el exterior del lugar y cómo varias personas terminaron derribando las vallas instaladas para controlar el ingreso.

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De acuerdo con los testimonios de algunos asistentes, las filas se extendían aproximadamente dos cuadras. La cantidad de personas que esperaba su turno convirtió la entrada en uno de los puntos más concurridos de la noche y generó momentos de tensión entre quienes intentaban avanzar.



Theatron: videos muestran empujones y vallas derribadas

Las imágenes compartidas en redes sociales permiten dimensionar la aglomeración que se presentó durante la celebración. En los registros se observa a cientos de personas reunidas frente a Theatron, mientras la fila intenta avanzar entre la multitud.

En medio de la espera, algunos asistentes comenzaron a empujar y terminaron derribando las vallas que habían sido instaladas para organizar las filas y mantener el orden. La situación provocó descontrol en el exterior del establecimiento y generó reacciones entre los usuarios que encontraron los videos en internet.

Aunque la logística contemplaba elementos para canalizar el ingreso, la cantidad de personas que llegó superó la organización dispuesta en la zona exterior. Por eso, el acceso se convirtió en uno de los principales problemas de la noche.

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Las grabaciones también despertaron comentarios sobre las condiciones en las que se desarrolló la celebración. La preocupación de varios usuarios estuvo relacionada con la magnitud de la multitud y los empujones registrados, especialmente en un espacio donde tantas personas intentaban ingresar al mismo tiempo.

¿Por qué Theatron recibió tantos asistentes durante Halloween?

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Una de las razones que explicaría la alta concurrencia es que visitar Theatron durante Halloween se ha convertido en una tradición para muchas personas. El establecimiento, reconocido por su tamaño y popularidad en Bogotá, suele atraer a numerosos asistentes durante fechas especiales.

Halloween representa una de las temporadas de mayor movimiento para bares y discotecas. Los disfraces, la música y los encuentros entre amigos hacen parte de los planes de quienes salen a celebrar, lo que aumenta la demanda en los establecimientos nocturnos más concurridos de la ciudad.

En ese contexto, Theatron se convirtió nuevamente en uno de los puntos de mayor atención durante la noche. La expectativa de vivir la celebración en este lugar habría contribuido a que cientos de personas se acercaran para intentar ingresar.

Sin embargo, la alta demanda también dejó en evidencia las dificultades que puede generar la llegada simultánea de una multitud. Aunque las vallas buscaban facilitar el acceso, las imágenes muestran que la cantidad de asistentes terminó desbordando la organización exterior.

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Chapinero volvió a registrar congestión durante Halloween

La situación no se limitó a las puertas del establecimiento. Los comentarios de algunos asistentes señalaron que Chapinero, sector que concentra buena parte de la actividad nocturna de Bogotá, también habría registrado una congestión considerable durante la celebración.

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Según esas versiones, la zona estuvo especialmente concurrida por segundo año consecutivo en Halloween. Este contexto permite entender que las imágenes de Theatron hicieron parte de una noche de alta afluencia en uno de los sectores más activos de la rumba capitalina.

Por ahora, la información compartida se concentra en las filas, los empujones y el desorden que quedaron registrados en video. Las imágenes muestran las dificultades para ingresar al establecimiento, pero no permiten establecer por sí solas las responsabilidades detrás de lo ocurrido.

La celebración terminó dejando una de las escenas más comentadas de Halloween en Bogotá: una multitud que esperaba entrar a Theatron, filas que alcanzaban cerca de dos cuadras y vallas que no resistieron la presión de los asistentes.