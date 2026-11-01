VIDEO: Niña sufrió graves quemaduras al incendiarse su disfraz en festival escolar

Lo que estaba previsto como una celebración del Día de Muertos terminó en una emergencia en una institución educativa de México.

Zaira, una estudiante de 12 años de la secundaria Teodomiro Manzano, sufrió graves quemaduras cuando el disfraz de Catrina que llevaba puesto se incendió durante un festival escolar en el municipio de Huasca de Ocampo, estado de Hidalgo. El accidente quedó registrado en un video que circuló en redes sociales y llevó a las autoridades educativas a revisar las condiciones de seguridad de la actividad.

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El hecho ocurrió el miércoles 28 de octubre de 2026, mientras los estudiantes participaban en una jornada con vestuarios y elementos alusivos a esta tradición mexicana.



Según los primeros reportes, la prenda de la menor estaba confeccionada con hojas secas de maíz, utilizadas habitualmente para envolver tamales. Una veladora encendida, ubicada en un altar de muertos, habría entrado en contacto con el material y provocado que las llamas se extendieran rápidamente.

Así se incendió el disfraz de Catrina de la estudiante

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La emergencia se presentó cuando Zaira se encontraba cerca de una ofrenda decorada con veladoras. En determinado momento, el fuego alcanzó su vestido y comenzó a propagarse por el vestuario, lo que provocó momentos de angustia entre los estudiantes, profesores y demás asistentes al festival.

En la grabación que comenzó a circular en internet se observa cómo la ropa de la adolescente empieza a arder mientras ella intenta alejarse de las llamas. Las personas que estaban cerca reaccionaron para auxiliarla y varias utilizaron prendas de vestir con el propósito de sofocar el fuego.

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También se escuchan gritos y llamados de auxilio durante los segundos en los que los presentes intentaban controlar la situación. Finalmente, consiguieron apagar las llamas, aunque la estudiante ya había sufrido lesiones que hicieron necesario su traslado a un centro médico.

🎃🔥 Se incendió su disfraz 😳 Una alumna de secundaria está herida de gravedad y en el hospital después de que su disfraz para un desfile de Día de Muertos se incendiara. Su vestido estaba hecho con hojas de tamal. pic.twitter.com/xVuRu5HaSr — TROPICXS MEDIA (@Tropicxs_media) October 29, 2026

De acuerdo con las versiones difundidas sobre el caso, la composición del disfraz habría facilitado la propagación del incendio. Las hojas secas utilizadas para elaborar el vestido entraron en contacto con una fuente de fuego que hacía parte de la decoración del altar.

¿Qué pasó con la niña después del accidente con su disfraz?

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Tras recibir los primeros auxilios, Zaira fue trasladada inicialmente a un centro médico de Hidalgo. Posteriormente, según información difundida por TV Azteca, la estudiante fue remitida al Hospital Magdalena de las Salinas, en Ciudad de México, donde continuaría recibiendo atención especializada por las quemaduras.

La situación también llevó a sus familiares a solicitar ayuda económica a través de redes sociales para afrontar los gastos relacionados con la hospitalización y el proceso de recuperación de la menor.

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El accidente generó cuestionamientos sobre la organización de las actividades escolares y el manejo de elementos que pueden representar un riesgo, como las veladoras encendidas y los materiales inflamables utilizados en los vestuarios y la decoración.

Autoridades investigan el accidente ocurrido durante el festival

Después de conocerse lo sucedido, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) expresó su solidaridad con Zaira y sus familiares. En un comunicado fechado el 28 de octubre, la entidad señaló que su prioridad es acompañar la recuperación de la estudiante y mantener comunicación con sus seres queridos.

La Secretaría también informó que se adelantan acciones de seguimiento en coordinación con las instancias competentes. Entre ellas está la revisión de las circunstancias en las que ocurrió el incidente, con el objetivo de esclarecer los hechos, establecer posibles responsabilidades y determinar si se deben fortalecer las medidas de prevención en los centros educativos.

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Aunque las primeras versiones apuntan a que una veladora habría alcanzado el vestido de la estudiante, las circunstancias exactas todavía deben ser establecidas por las autoridades.

Las medidas de seguridad que recordó la Secretaría de Educación

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En su pronunciamiento, la SEPH recordó que los planteles educativos cuentan con protocolos de protección civil y atención de emergencias para prevenir y responder ante situaciones de riesgo.

Entre las disposiciones mencionadas está la prohibición del uso de fuego durante las jornadas educativas. La entidad también destacó la importancia de capacitar y coordinar a directivos, docentes, comunidades escolares y autoridades de Protección Civil y Seguridad Pública.

Mientras avanza la investigación, el caso de Zaira pone bajo revisión las condiciones en las que se desarrolló el festival, especialmente por la presencia de veladoras cerca de los estudiantes y de un disfraz elaborado con un material que podía facilitar la propagación de las llamas.