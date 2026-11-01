MasterChef está de luto: falleció recordado integrante del programa de cocina

La industria televisiva atraviesa un momento de tristeza tras confirmarse el fallecimiento de Jordi Rosell, reconocido director, realizador y productor que estuvo detrás de importantes formatos de entretenimiento, entre ellos MasterChef España.

El profesional murió el pasado 28 de octubre de 2026, a los 63 años, y su partida generó numerosas reacciones de compañeros, amigos y figuras vinculadas a la televisión.

Publicidad

La noticia fue confirmada por Benidorm Fest, festival musical organizado por Radiotelevisión Española (RTVE), que publicó un mensaje para despedir al productor y enviar sus condolencias a familiares y amigos.

Aunque todavía no se conocen las causas de su fallecimiento, diferentes personalidades del medio han compartido recuerdos y palabras de reconocimiento hacia quien dedicó gran parte de su vida a la producción audiovisual.

Publicidad

Aunque su nombre no era tan familiar para el público colombiano, Jordi Rosell tuvo una trayectoria destacada en España. Su trabajo detrás de cámaras fue fundamental en programas que alcanzaron gran popularidad y que forman parte de la historia reciente del entretenimiento televisivo.

MasterChef: quién era Jordi Rosell, el productor que murió a los 63 años

Publicidad

Jordi Rosell fue un profesional de la televisión que comenzó su camino en TV3, en Cataluña, donde se desempeñó como realizador. Con el paso de los años, se vinculó a importantes compañías de producción, entre ellas Gestmusic, Magnolia, Mediacrest y Shine Iberia.

Su experiencia le permitió participar en proyectos de gran alcance y asumir responsabilidades en formatos reconocidos por sus audiencias. Entre ellos estuvo MasterChef España, uno de los programas culinarios más populares de la televisión, así como su versión infantil, MasterChef Junior.

Su recorrido profesional también estuvo relacionado con otros espacios de entretenimiento como Supervivientes, Operación Triunfo y Ninja Warrior. De esta manera, Rosell construyó una carrera que abarcó diferentes géneros televisivos, desde los concursos musicales hasta los formatos de competencia y cocina.

Su fallecimiento también ha generado reacciones entre quienes compartieron jornadas de trabajo con él. Varios mensajes publicados en redes sociales destacan no solamente su experiencia profesional, sino también su trato cercano y la relación que construía con sus compañeros.

Publicidad

MasterChef España confirmó el impacto de su partida en la televisión

La noticia se conoció públicamente a través de un mensaje de Benidorm Fest, que expresó su tristeza por la muerte del realizador y productor.

Publicidad

"Hoy lamentamos profundamente el fallecimiento de Jordi Rosell", escribió la organización en su publicación. Además, agregó: "Queremos transmitir nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos, y enviarles todo nuestro cariño en estos momentos".

El anuncio provocó una serie de respuestas de personas que trabajaron con Rosell o tuvieron la oportunidad de conocerlo durante su trayectoria. Entre los comentarios compartidos aparecen mensajes como "Descansa en paz", "siempre recordaremos su eterna sonrisa" y "te has ido muy pronto, amigo".

Otros usuarios destacaron su desempeño en los equipos de producción y la manera en que acompañaba a quienes trabajaban a su lado. "Fue un gran jefe", "el mejor de todos" y "fue un excelente profesional y un ejemplo a seguir" fueron algunas de las expresiones que se publicaron tras conocerse la noticia.

También hubo mensajes de personas que manifestaron su tristeza por la partida del productor: "no lo puedo creer", "tengo el corazón completamente roto" y "qué gustazo trabajar con él".

Publicidad

¿Qué se sabe sobre la muerte de Jordi Rosell?

Publicidad

Jordi Rosell falleció el 28 de octubre de 2026, a los 63 años. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado públicamente cuál fue la causa de su muerte.

Su familia ha mantenido reserva sobre los detalles relacionados con este momento y tampoco se han divulgado datos sobre las honras fúnebres. Por esa razón, no hay información confirmada que permita ampliar las circunstancias de su fallecimiento.

La noticia ha tenido repercusión entre los profesionales vinculados a programas como MasterChef, pues Rosell hizo parte de los equipos que llevaron estos formatos a la pantalla y contribuyeron a consolidar su presencia en la televisión española.

Publicidad

Es importante aclarar que el productor no tuvo participación en MasterChef Colombia. Su trayectoria estuvo vinculada a la edición española y a diferentes proyectos audiovisuales desarrollados en ese país. No obstante, su trabajo en un formato de reconocimiento internacional hizo que su nombre también despertara interés entre quienes siguen el programa en otros territorios.

Por ahora, las muestras de cariño de sus compañeros y amigos continúan recordando a Jordi Rosell como una figura importante detrás de cámaras, cuya carrera estuvo ligada a algunos de los espacios más conocidos del entretenimiento televisivo en España.