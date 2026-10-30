VIDEO: Karol G y Young Miko encienden las redes con inesperado 'perreo', ¿se besaron?

La cantante colombiana Karol G, conocida mundialmente como La Bichota, interrumpió por unas horas la rutina de su gira internacional Viajando el Mundo Tropitour para convertirse en la invitada de honor en el concierto de la rapera puertorriqueña Young Miko.

El encuentro ocurrió el jueves 29 de octubre de 2026 en el escenario del Kia Center en Orlando, Florida, Estados Unidos, durante una parada correspondiente al Late Checkout Tour de la artista boricua.

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Con un estilo urbano muy relaxed —compuesto por jeans, una campera oscura y un gorro rosado—, la artista antioqueña apareció ante el asombro de los miles de asistentes que no esperaban ver a dos de los íconos femeninos más influyentes del género urbano compartiendo el mismo espacio.



¿Cómo fue la aparición de Karol G en el concierto de Young Miko en Orlando?

La presencia de Karol G en el Kia Center no fue una simple caminata por el escenario. Young Miko acostumbra a incluir un segmento muy especial dentro de sus presentaciones en el que invita a una fan o persona destacada al escenario para dedicarle de manera directa la interpretación de su tema Sin Pausa. En esta ocasión en Orlando, la elegida como testigo de excepción fue nada menos que La Bichota.



Durante la canción, la interacción entre ambas artistas escaló rápidamente en intensidad y complicidad. Los videos difundidos por los fanáticos muestran a las cantantes bailando muy juntas sobre las tablas.

En varios fragmentos se observa a Karol G abrazando a Young Miko por la espalda y situando sus manos en la cintura de la rapera puertorriqueña mientras esta continuaba cantando.

El momento cúlmine que provocó gritos multitudinarios en el recinto fue un gesto de constante coqueteo en el que ambas quedaron a escasa distancia de darse un beso.

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¿Qué canciones cantaron Karol G y Young Miko durante el espectáculo?

Además de la emotiva interpretación de Sin Pausa por parte de la puertorriqueña con Karol G en escena, el show incluyó espacio para la música que han construido de manera conjunta y para los estrenos más recientes de la colombiana.

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Las dos estrellas urbanas deleitaron a la audiencia al cantar en vivo DISPO, la conocida colaboración que comparten y que forma parte de sus repertorios habituales.

Asimismo, Karol G aprovechó el micrófono para interpretar su éxito BbY WOW, un tema en el que colabora con los artistas españoles Judeline y Rusowsky.

La combinación de voces y el fluido perreo entre ambas convirtieron esta parte del concierto en uno de los momentos más comentados de la escena urbana reciente.

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¿Por qué el baile de Karol G y Young Miko desató debate sobre queerbaiting en redes sociales?

Como suele suceder tras un encuentro de esta magnitud, las imágenes captadas por los asistentes se extendieron de forma inmediata por plataformas como X (anteriormente Twitter) y TikTok, generando opiniones encontradas entre la comunidad digital.

Por un lado, una gran parte de los seguidores celebró la química, el carisma y la cercanía mostrada por las dos intérpretes, interpretando la escena como una muestra de afecto genuino y apoyo profesional entre colegas del género.

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De hecho, el baile reavivó de inmediato las especulaciones sobre un posible vínculo sentimental entre ellas.

Por otro lado, surgieron severas críticas hacia Karol G. Varios usuarios de internet acusaron a la cantante de incurrir en queerbaiting, una práctica donde se insinúa o coquetea con una identidad o relación entre personas del mismo sexo para generar ambigüedad respecto a la sexualidad y, con ello, captar mayor atención de los medios de comunicación y del público.

¿Qué antecedentes existen sobre la relación artística entre Karol G y Young Miko?

Esta no es la primera ocasión en que ambas artistas se ven envueltas en comentarios acerca de su relación personal.

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Los rumores sobre un hipotético romance ya habían cobrado fuerza en 2024, cuando Young Miko y Karol G co-protagonizaron el videoclip oficial de la canción Contigo, un tema grabado junto al DJ neerlandés Tiësto en el que ambas encarnaron a una pareja en la pantalla.

A pesar de las constantes teorías que circulan entre sus seguidores y en la prensa del corazón, Karol G nunca se ha pronunciado públicamente para confirmar o desmentir detalles sobre sus preferencias afectivas ni su vida privada.

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Tras su paso por Orlando, la agenda de La Bichota no se detiene. Su próximo compromiso masivo incluye la presentación mundial de No me arrepiento de sentir tanto, un concierto que ofrecerá en Ciudad de México y que retransmitirá a nivel global mediante la plataforma TikTok.

