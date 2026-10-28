Choque de trenes en España: Cancillería asiste a los colombianos víctimas del accidente

El accidente de tren en España registrado este miércoles en la localidad de Urda, Toledo, ha encendido las alarmas internacionales tras confirmarse una cifra preliminar de 68 muertos y más de 80 heridos.

La brutal colisión entre un tren AVE de Renfe y una unidad de la empresa Iryo en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla ha conmocionado al mundo, desencadenando una inmediata respuesta diplomática debido a la alta presencia de ciudadanos latinoamericanos en este trayecto.

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Ante la gravedad de la situación, el presidente De La Espriella emitió una orden directa y urgente a la Cancillería para desplegar todas las capacidades de asistencia a los colombianos víctimas de accidente.



Asistencia consular urgente para colombianos

El mandatario colombiano, a través de sus canales oficiales, expresó sus profundas condolencias al pueblo español y enfatizó que la prioridad absoluta de su administración en este momento es localizar y proteger a los connacionales afectados.



Siguiendo las instrucciones del presidente De La Espriella, la Cancillería activó de inmediato al Consulado General Central de Colombia en Madrid, cuya jurisdicción cubre la provincia de Toledo.

Las autoridades consulares ya se encuentran cruzando datos con los hospitales de Castilla-La Mancha y Madrid para identificar de manera oficial si existen ciudadanos colombianos entre las víctimas mortales o los heridos graves.

La cónsul general en Madrid instó a la comunidad a reportar cualquier información sobre familiares o conocidos que pudieran haber estado a bordo de cualquiera de los dos convoyes siniestrados.

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Para este fin, el Gobierno colombiano ha habilitado una línea de atención telefónica disponible las 24 horas dentro del territorio español, así como correos electrónicos institucionales para centralizar las solicitudes de asistencia médica, repatriación o localización.

"Labores de emergencia en la zona del siniestro ferroviario en Toledo, donde las primeras investigaciones apuntan a un posible error humano Foto: imágenes tomadas de X

Últimas noticias e hipótesis del siniestro en Toledo

El choque se produjo en plena hora pico matutina cuando, de acuerdo con los reportes de las autoridades de transporte españolas, el sistema de seguridad automatizado sufrió una avería técnica previa.

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La principal hipótesis apunta a una orden errónea emitida desde el centro de mando de Adif, que autorizó al tren AVE a continuar su marcha en un tramo donde el tren de Iryo permanecía detenido ante una señal roja.

El impacto provocó que los primeros vagones se descarrilaran de forma masiva y cayeran por un terraplén, atrapando a decenas de pasajeros.

Los testimonios de los sobrevivientes describen escenas caóticas en medio de amasijos de hierro, mientras los cuerpos de socorro y unidades militares de emergencia intensifican las labores de rescate ante el temor de que la cifra de fallecidos aumente.

Mientras España decreta tres días de luto oficial, el gobierno colombiano mantiene su monitoreo continuo. Se espera que en las próximas horas la Cancillería entregue un balance detallado sobre el estado de salud y la identidad de los colombianos víctimas de accidente ferroviario en Europa.

