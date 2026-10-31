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Estos son los colegios de Bogotá que se destacaron en las pruebas Icfes 2026

El listado dejó varias sorpresas y muestra cuáles instituciones lograron los resultados más destacados de la capital.

Lápiz responde examen
Lápiz responde examen
Foto tomada de Icfes
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 31 de oct, 2026

Los resultados de las pruebas Saber 11 permiten conocer el desempeño académico de los estudiantes que terminan su educación media y comparar los resultados de las instituciones educativas del país. En Bogotá, el más reciente ranking correspondiente a 2026 dejó cinco colegios entre los que alcanzaron los puntajes globales más altos de la capital.

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La clasificación, elaborada por el Grupo Milton Ochoa a partir de los resultados publicados por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), tiene en cuenta el puntaje global obtenido por los estudiantes en las pruebas. El listado contempla las cinco áreas evaluadas: Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés.

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¿Cuáles son los cinco colegios con mejores resultados en Bogotá?

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De acuerdo con el ranking de 2026, estas son las instituciones que ocuparon los primeros lugares de la capital:

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  1. Colegio Cristiano Monte Hebrón: 376 puntos.
  2. Liceo Campo David: 364 puntos.
  3. Colegio Anglo Americano: 363 puntos.
  4. Liceo Navarra: 361 puntos.
  5. Colegio Calatrava: 360 puntos.

El Colegio Cristiano Monte Hebrón encabezó la clasificación con 376 puntos sobre 500. En segundo lugar quedó el Liceo Campo David, con 364, mientras que el Colegio Anglo Americano alcanzó 363 puntos y ocupó la tercera posición.

El Liceo Navarra obtuvo 361 puntos y el Colegio Calatrava completó los cinco primeros puestos con 360.

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Estos resultados corresponden al puntaje global de las pruebas Saber 11 y permiten observar el desempeño de las instituciones en las competencias evaluadas por el Icfes.

¿Cómo se elaboró el ranking de los colegios?

La clasificación utiliza los resultados de las pruebas Saber 11 publicados por el Icfes y organiza las instituciones según el puntaje global, que tiene una escala de 0 a 500 puntos.

Es importante tener en cuenta que el listado presenta sedes y jornadas por separado, tal como aparecen en los registros de resultados. Además, para incluir una institución se exige que al menos cinco estudiantes hayan presentado la prueba, con el propósito de evitar que los promedios dependan de grupos demasiado pequeños.

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Por ejemplo, el Colegio Cristiano Monte Hebrón obtuvo el primer lugar con ocho estudiantes evaluados, mientras que el Liceo Campo David registró 35 y el Colegio Anglo Americano contó con 142 estudiantes en la medición.

La clasificación es una referencia sobre el desempeño en las pruebas Saber 11 de 2026, pero no representa por sí sola una evaluación integral de la calidad educativa de cada institución. Factores como los proyectos pedagógicos, el acompañamiento estudiantil, la infraestructura y otros aspectos de la formación no se miden únicamente con este examen.

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Así, los resultados ofrecen una mirada al rendimiento académico de los colegios de Bogotá y permiten identificar cuáles obtuvieron los puntajes globales más altos en esta edición de las pruebas.

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