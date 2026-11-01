Estas son las fechas clave de noviembre para cortarte el cabello según el Calendario Lunar

Noviembre de 2026 llega con nuevas oportunidades para quienes quieren renovar su imagen antes de las celebraciones de fin de año.

Si estás pensando en cambiar de look, retirar las puntas dañadas o programar una sesión de depilación, hay unas fechas que puedes tener en cuenta según las creencias relacionadas con las fases de la Luna.

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El Calendario lunar reúne los días que tradicionalmente se consideran favorables para estos cuidados, dependiendo del resultado que se quiera conseguir.

De acuerdo con estas prácticas, el momento elegido para cortar el cabello podría influir simbólicamente en su crecimiento, volumen y apariencia. Por eso, algunas personas prefieren consultar las fases lunares antes de visitar la peluquería, mientras que otras las utilizan como referencia para organizar sus rutinas de belleza.

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Para noviembre hay varios periodos que se destacan: unos están asociados con el crecimiento rápido del pelo, otros con el fortalecimiento de las puntas y algunos más con una depilación cuyos resultados podrían durar más tiempo. Estas son las fechas que debes marcar en tu agenda.

Calendario lunar de noviembre: los mejores días para cortar el cabello

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Si tu propósito es conseguir que el cabello crezca más rápido, el periodo comprendido entre el 10 y el 23 de noviembre aparece como una de las principales recomendaciones. Según las creencias populares sobre la influencia lunar, durante esta etapa la Luna estará en fase creciente, por lo que sería un momento apropiado para realizar un corte y estimular el crecimiento de la melena.

Dentro de ese intervalo también se destaca el periodo del 17 al 23 de noviembre. Estas fechas se recomiendan especialmente para quienes necesitan retirar las puntas deterioradas y buscan que el cabello crezca con fuerza. La intención es renovar la apariencia, eliminar las partes dañadas y favorecer una melena que luzca con más brillo.

Sin embargo, no todos los días del mes se consideran adecuados para hacer cambios. El 9 de noviembre figura como una fecha poco favorable para cortar el pelo, pues, de acuerdo con esta tradición, el crecimiento podría volverse más lento o el resultado no ser el esperado.

En lugar de pasar por las tijeras, ese día se recomienda dedicar tiempo a la hidratación y al cuidado capilar. Aplicar tratamientos que ayuden a mejorar la apariencia del cabello puede ser una alternativa para mantenerlo en buenas condiciones.

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Por otra parte, el 24 de noviembre se presenta como una fecha especial para quienes desean conseguir mayor volumen. Esta jornada se recomienda para realizar un corte con el propósito de que el cabello luzca con más cuerpo y cantidad. También puede ser una opción para quienes tienen el pelo deteriorado y buscan renovar su apariencia antes de terminar el año.

Calendario lunar para depilación: fechas recomendadas en noviembre

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El cuidado personal no se limita al cabello. Quienes acostumbran organizar sus sesiones de depilación de acuerdo con las fases de la Luna también tienen dos periodos para considerar durante noviembre.

El primero comprende del 1 al 8 de noviembre. Según estas creencias, estos días serían apropiados para depilarse si se busca que los resultados se mantengan durante más tiempo. Por eso, quienes tienen una sesión pendiente podrían aprovechar este intervalo para organizar su rutina.

El segundo periodo recomendado va del 25 al 30 de noviembre. Estas fechas también se consideran favorables para retirar el vello y mantener la piel sin depilación durante un periodo más prolongado, de acuerdo con la tradición lunar.

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Así, el mes ofrece dos ventanas para quienes quieren programar este cuidado: los primeros ocho días y la última semana de noviembre. La elección dependerá de la disponibilidad de cada persona y de sus preferencias.

Fechas del Calendario lunar de noviembre que debes guardar

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Para que no tengas que revisar nuevamente todas las recomendaciones, estas son las jornadas destacadas para organizar tus próximos cambios de imagen:

1 al 8 de noviembre: periodo recomendado para depilación.

periodo recomendado para depilación. 9 de noviembre: evitar cortes de cabello; se sugiere priorizar la hidratación.

evitar cortes de cabello; se sugiere priorizar la hidratación. 10 al 23 de noviembre: periodo asociado con el crecimiento más rápido del cabello.

periodo asociado con el crecimiento más rápido del cabello. 17 al 23 de noviembre: fechas recomendadas para retirar puntas dañadas y favorecer un pelo fuerte.

fechas recomendadas para retirar puntas dañadas y favorecer un pelo fuerte. 24 de noviembre: jornada indicada para buscar mayor volumen mediante un corte.

jornada indicada para buscar mayor volumen mediante un corte. 25 al 30 de noviembre: segundo periodo recomendado para depilación.

El Calendario lunar puede servir como una guía para quienes siguen estas tradiciones y desean planificar sus visitas a la peluquería o sus rutinas de belleza.

Es importante tener presente que la relación entre las fases de la Luna y los resultados del crecimiento capilar o la duración de la depilación corresponde a creencias populares y no a efectos científicamente comprobados.